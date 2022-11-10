Демонтаж советских памятников: Министерство юстиции намерено поменять Строительный кодекс

До сих пор при демонтаже памятников с запрещенной символикой приходилось действовать на основании общих норм правопорядка и пенитенциарных норм. Теперь соответствующие нормы будут закреплены и в нормативных актах сферы строительства, говорится в повестке заседания кабинета министров.

Цель подготовленного Министерством юстиции законопроекта – дополнить и уточнить Строительный кодекс, прописать в нем, что видимые публике части здания, памятники, скульптуры и другие строения не могут выражать подстрекательство к вражде, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акты агрессии, геноцид, преступления против человечности или военные преступления.

Законопроект также предусматривает полномочия государства по демонтажу объектов, не отвечающих требованиям.

Объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение трех месяцев после вступления закона в силу.