10.11.2022, 07:23
В пожаре в жилом доме погиб пожилой мужчина
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера вечером в деревне Мюйрику в Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа при пожаре в жилом доме погиб пожилой мужчина.
Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги 9 ноября в 19:08. Прибывшие на место спасатели вошли в дом и обнаружили на полу в комнате тело мужчины. Возгорание было ликвидировано в 20:48.
Точные причины произошедшего установит следствие.
В этом году в пожарах в Эстонии погибло 33 человека. Серьезной проблемой продолжает оставаться неосторожность при курении, а также отсутствие дымового датчика, либо его неисправность.