ЧП и криминал
10.11.2022, 07:23

В пожаре в жилом доме погиб пожилой мужчина

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Вчера вечером в деревне Мюйрику в Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа при пожаре в жилом доме погиб пожилой мужчина.

Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги 9 ноября в 19:08. Прибывшие на место спасатели вошли в дом и обнаружили на полу в комнате тело мужчины. Возгорание было ликвидировано в 20:48.

Точные причины произошедшего установит следствие.

В этом году в пожарах в Эстонии погибло 33 человека. Серьезной проблемой продолжает оставаться неосторожность при курении, а также отсутствие дымового датчика, либо его неисправность.

RusDelfi
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