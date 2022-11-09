Популярное таллиннское заведение общепита закрывает двери. И на то есть ряд причин

Как объяснил член правления предприятия Лаури Крийса, бизнес в последние годы не отвечает ожиданиям собственников и не выполняет основую цель - приносить прибыль.

„По нашей оценке, на сегодняшнем предпринимательском ландшафте ресторанный бизнес в плане успешной работы является очень сложным местом“, - сказал Крийса.

На коммерческую деятельность предприятия повлияли несколько факторов. Среди них определяющее значение имела нехватка рабочей силы и отсутствие квалифицированной рабочей силы, констатирует Крийса и отмечает, что работа в сфере обслуживания непопулярна среди молодежи. „В первые годы у нас был выбор среди 50-100 кандидатов, а в последние годы - среди 5-10 кандидатов“, - говорит Крийса, по словам которого личные качества многих кандидатов (такие, например, как ответственность и трудолюбие) оставляют желать лучшего. В то же время у претендентов ожидания по зарплате всё более возрастают.

„В ресторанном бизнесе особо важна стабильность, а человеческий фактор влияет на стабильность в определяющей мере - если клиенту у тебя понравилось, он вернется, чтобы вновь получить приятные впечатления. Если персонал эти ожидания не оправдать не может, то ты теряешь клиента“, - отмечает Крийса.

Рост закупочных цен также отрицательно повлиял на работу предприятия. При том, что отпускные цены на продукцию достигли своего предела.

Крийса отмечает, что за последние годы потребительские привычки людей изменились. Поэтому свое влияние оказала и услуга доставки, вернее высокая плата за нее.