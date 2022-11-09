Скандальный инфочас в Рийгикогу: Юри Ратас мог дать команду отключить микрофон Мартину Хельме, но не сделал этого

Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу позволял Юри Ратасу выключить микрофон Мартина Хельме, но председатель парламента эту возможность не использовал.

Об этом Ратаса просила во время выступления Хельме министр социальной защиты Сигне Рийсалу. Премьер-министр Кая Каллас после выступления Хельме сказала, что Ратас не управляет залом и мог бы отключить микрофон.