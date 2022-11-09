Новости Эстонии
09.11.2022, 21:25

Скандальный инфочас в Рийгикогу: Юри Ратас мог дать команду отключить микрофон Мартину Хельме, но не сделал этого

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Юри Ратас
Юри Ратас
ФОТО: ANDRES PUTTING | Delfi Meedia

Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме зачитал сегодня на инфочасе правительства в Рийгикогу отрывок из материалов судебного дела, в котором детально описывались детские фотографии, вызвавшие скандал вокруг депутата парламента Марко Михкельсона. Спикер Рийгикогу Юри Ратас не отключил микрофон Хельме, пишет Delfi.

Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу позволял Юри Ратасу выключить микрофон Мартина Хельме, но председатель парламента эту возможность не использовал.

Об этом Ратаса просила во время выступления Хельме министр социальной защиты Сигне Рийсалу. Премьер-министр Кая Каллас после выступления Хельме сказала, что Ратас не управляет залом и мог бы отключить микрофон.

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