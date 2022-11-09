09.11.2022, 21:25
Скандальный инфочас в Рийгикогу: Юри Ратас мог дать команду отключить микрофон Мартину Хельме, но не сделал этого(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме зачитал сегодня на инфочасе правительства в Рийгикогу отрывок из материалов судебного дела, в котором детально описывались детские фотографии, вызвавшие скандал вокруг депутата парламента Марко Михкельсона. Спикер Рийгикогу Юри Ратас не отключил микрофон Хельме, пишет Delfi.