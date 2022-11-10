Неприятный сюрприз: после выхода из отпуска по уходу за ребенком родителям заболевших детей платят минимальную компенсацию

Однако выяснилось, что расчеты правильные. Просто не особенно разбирающаяся в законах женщина была не в курсе порядка начисления компенсаций тем родителям, которые недавно вышли из отпуска по ухода за ребенком.

„В расчете компенсации по больничному листу принимается доход, рассчитанный на основании социального налога, уплаченного застрахованным лицом в календарном году, предшествующем началу действия листа нетрудоспособности / 365“, - рассказала RusDelfi пресс-представитель Больничной кассы Маргарита Купченкова.

„Если у лица не было облагаемого социальным налогом дохода в календарном году, предшествующем дате начала отпуска по болезни или уходу, за основу для расчета компенсации берется действующая минимальная заработная плата. По этой причине для многих людей, возвращающихся на работу из отпуска по уходу за ребенком, Больничная касса рассчитывает пособие по болезни и уходу на основе минимальной заработной платы в году, следующем за годом, когда они находились в отпуске по уходу за ребенком“, - пояснила представитель Больничной кассы.

Справедливо или нет?

Премьер-министр Кая Каллас, отвечая на одной из встреч со СМИ на вопрос журналиста RusDelfi, является ли такая система начисления компенсаций справедливой, ответила, что этот вопрос необходимо обсуждать. „С одной стороны, я понимаю родителей, которые выходят на работу после декретного отпуска и вынуждены брать больничный, так как ребенок часто болеет, а с другой стороны - ведь они полтора года получали родительскую зарплату - и это тоже благо, предлагаемое государством. Если компенсировать им по тем же принципам, что и тем людям, кто работал, то это будет несправедливо по отношению к последним. Но, повторюсь, все это необходимо пересматривать и обсуждать“, - сказала премьер-министр.

Обращают внимание на эту проблему и другие политики. Министр социальной защиты Сигне Рийсало обмолвилась на днях в эфире Радио4, что этот вопрос требует особенного внимания.