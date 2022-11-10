Неприятный сюрприз: после выхода из отпуска по уходу за ребенком родителям заболевших детей платят минимальную компенсацию(6)
Когда у Марики* заболела трехлетняя дочка, и пришлось взять больничный аж на 12 дней, она и предположить не могла, что, зарабатывая в месяц порядка тысячи евро, спустя несколько дней после выхода с больничного получит от Больничной кассы компенсацию в… 167 евро. Расстроенная женщина принялась звонить по инфотелефону Больничной кассы, посчитав, что в расчеты закралась досадная ошибка.
Однако выяснилось, что расчеты правильные. Просто не особенно разбирающаяся в законах женщина была не в курсе порядка начисления компенсаций тем родителям, которые недавно вышли из отпуска по ухода за ребенком.
„В расчете компенсации по больничному листу принимается доход, рассчитанный на основании социального налога, уплаченного застрахованным лицом в календарном году, предшествующем началу действия листа нетрудоспособности / 365“, - рассказала RusDelfi пресс-представитель Больничной кассы Маргарита Купченкова.
„Если у лица не было облагаемого социальным налогом дохода в календарном году, предшествующем дате начала отпуска по болезни или уходу, за основу для расчета компенсации берется действующая минимальная заработная плата. По этой причине для многих людей, возвращающихся на работу из отпуска по уходу за ребенком, Больничная касса рассчитывает пособие по болезни и уходу на основе минимальной заработной платы в году, следующем за годом, когда они находились в отпуске по уходу за ребенком“, - пояснила представитель Больничной кассы.
Справедливо или нет?
Премьер-министр Кая Каллас, отвечая на одной из встреч со СМИ на вопрос журналиста RusDelfi, является ли такая система начисления компенсаций справедливой, ответила, что этот вопрос необходимо обсуждать. „С одной стороны, я понимаю родителей, которые выходят на работу после декретного отпуска и вынуждены брать больничный, так как ребенок часто болеет, а с другой стороны - ведь они полтора года получали родительскую зарплату - и это тоже благо, предлагаемое государством. Если компенсировать им по тем же принципам, что и тем людям, кто работал, то это будет несправедливо по отношению к последним. Но, повторюсь, все это необходимо пересматривать и обсуждать“, - сказала премьер-министр.
Обращают внимание на эту проблему и другие политики. Министр социальной защиты Сигне Рийсало обмолвилась на днях в эфире Радио4, что этот вопрос требует особенного внимания.
Героиня нашего материала Марика в комментариях для RusDelfi эмоций не сдерживала: „Почему я, мама, которая два года находилась в декрете, переживала за свое рабочее место, за утрату своей профессиональной квалификации, вернувшись на работу, получила такой сюрприз в виде смехотворных выплат по больничному листу из-за болезни ребенка? Выпасть из работы на полмесяца, и получить компенсацию в размере 167 евро - это какое-то издевательство! Как вообще можно прожить на эти деньги две недели? У меня на памперсы и продукты уходит больше, учитывая, что в семье еще два старших школьника“, - негодует Марика. Женщина подчеркивает, что если бы она заранее знала, что ее декретные деньги не считаются доходом, а считаются возмещением без права на нормальную компенсацию больничного листа, то определенно взяла бы вместо больничного детские дни, которые оплачиваются лучше. „За детский день я бы получила 30 евро, получается, в два раза больше, чем за больничный“, - сетует она и говорит о том, что именно родители маленьких детей - самая уязвимая в плане частых пребываний на больничном группа населения.
Хотя бы компенсируйте нормально больничный, так как все три ребенка находятся на иждивении семьи!
„Многодетным подняли пособия, а у меня в семье трое детей, старшей - 20 лет и она студентка, средней - 13 лет и младшей три года. И нам не положены никакие пособия уже. Но хотя бы компенсируйте нормально больничный, так как все три ребенка находятся на иждивении семьи (старшая учится на первом курсе университета)! А получается, что тем многодетным, у которых старшему ребенку меньше 19 лет, можно жить припеваючи, даже уйдя на больничный. Я не понимаю, почему наше правительство принимает подобные нелогичные решения“, - возмущена Марика.
*Имя изменено, настоящее имя редакции известно