„Пуля вошла ему под глаз, а вышла из челюсти“. Монолог ветерана Афганской войны из Эстонии

К моменту призыва я уже год служил в Советской армии в городе Черняховске, это в Калининградской области. Я был водителем бензовоза, и нас таких наливников собрали целый батальон. Усадили в поезд и повезли в сторону Афганистана. Хотя тогда я и не знал, куда мы едем.