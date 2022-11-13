13.11.2022, 13:22
„Пуля вошла ему под глаз, а вышла из челюсти“. Монолог ветерана Афганской войны из Эстонии(22)
ФОТО: | Афганская война
24 декабря министр обороны СССР подписал директиву, в которой было объявлено о вводе советских войск на территорию Афганистана „для оказания помощи дружественному народу“. На следующий день после этого началась специальная военная операция. Поскольку это словосочетание так популярно и сейчас, RusDelfi поговорил с ветераном Афганской войны из Эстонии Эдуардом Контом. Он вступил в войну одним из первых, в самом начале 80-го.