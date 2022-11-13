Новости Эстонии
13.11.2022, 13:22

„Пуля вошла ему под глаз, а вышла из челюсти“. Монолог ветерана Афганской войны из Эстонии

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Эдуард Конт (слева)
Эдуард Конт (слева)
ФОТО: Архивна фотография | Афганская война

24 декабря министр обороны СССР подписал директиву, в которой было объявлено о вводе советских войск на территорию Афганистана „для оказания помощи дружественному народу“. На следующий день после этого началась специальная военная операция. Поскольку это словосочетание так популярно и сейчас, RusDelfi поговорил с ветераном Афганской войны из Эстонии Эдуардом Контом. Он вступил в войну одним из первых, в самом начале 80-го.

19 февраля 1980 года младшего сержанта Эдуарда Конта отправляют в Афганистан

К моменту призыва я уже год служил в Советской армии в городе Черняховске, это в Калининградской области. Я был водителем бензовоза, и нас таких наливников собрали целый батальон. Усадили в поезд и повезли в сторону Афганистана. Хотя тогда я и не знал, куда мы едем.

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