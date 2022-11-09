„Обсудим с адвокатами“. Марко Михкельсон взвесит возможность подать в суд на тех, кто назвал его „педофилом“

На сегодняшнем инфочасе правительства в Рийгикогу депутаты от EKRE задали премьер-министру вопросы, касающиеся скандала с фотографиями вокруг Марко Михкельсона. В том числе несколько раз Михкельсон был назван педофилом. Кая Каллас на это ответила, что у Михкельсона есть основание подать на EKRE в суд. „Обзывание педофилом - это та же клевета, на которую Марко Михкельсон может подать в суд“, - сказала глава правительства.

Сам Марко Михкельсон еще не решил, будет ли обращаться суд. „Сейчас посмотрю со своими адвокатами на эти случаи, когда меня безосновательно оклеветали, и затем решим вопрос о дальнейших шагах“, - сказал Михкельсон.

К тому же председатель ERKE Мартин Хельме зачитал в большом зале Рийгикогу отрывок из материалов судебного дела, в котором детально описываются фотографии детей, из-за которых и вспыхнул скандал.

Министр социальной защиты попыталась прервать Хельме посреди его цитирования судебного дела, и попросила сделать то же спикера Рийгикогу Юри Ратаса, но Хельме не остановился и зачитал весь текст. Ратас сказал Хельме, что не считает правильным зачитывание данного отрывка в зале пленарных заседаний. „Я понимаю все эти политические дебаты между политиками и между взрослыми. Но как руководитель могу сказать, что не считаю правильным, когда идет описание ребенка“, - сказал Ратас.

Кая Каллас после цитирования упомянутого отрывка заметила, что Ратас не управляет залом. „То, что здесь в зале происходит... У председателя Рийгикогу есть возможность отключить микрофон, когда в самом деле зачитывают поданный в рамках закрытого судебного заседания исковое заявление“, - отметила премьер-министр. „Это не вопрос политического спора, а элементарная тема правового государства, и для защиты детей председатель Рийгикогу должен было это сделать, у него есть эта возможность, но, к сожалению, он этого не сделал“, - сказала Каллас и затем высказала это же мнение в социальных сетях.