Ляэне-Таллиннская центральная больница почти на час осталась без электричества

Delfi поступила информация, что во вторник здание Ляэне-Таллиннской центральной больницы примерно на час погрузилось в темноту - во всей больнице не было электричества. Этот факт подтвердил и председатель правления больницы Аркадий Попов.

„Согласно данным Elektrilevi, в данном случае был поврежден подземный кабель, в связи с чем предугадать, предотвратить и найти источник повреждения было значительно сложнее. Перебои с электричеством продлились примерно 50 минут“, - подтвердил Попов.

По его словам, в это время все машины скорой помощи были перенаправлены в медицинские отделения других находящихся в Таллинне больниц.

К счастью, из-за перебоев с электричеством никто не пострадал. „Критически важная аппаратура работала на электричестве, произведенном генератором, поэтому пациенты не пострадали“, - заверил Попов.