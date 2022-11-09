Военный вклад Великобритании в обеспечение безопасности Эстонии увеличится

„Мы пришли к соглашению, что в следующем году вклад британцев в обеспечение безопасности Эстонии значительно увеличится. В январе в Эстонию прибудут транспортные вертолеты Chinook, в марте добавятся ударные вертолеты Apache, в апреле прибудут истребители Typhoon, а в мае на учения „Весенний шторм“ прибудет дополнительная боевая группа. В течение года также будет внесен вклад в повышение безопасности Балтийского моря, и в течение всего года Великобритания будет держать в состоянии повышенной готовности для отправки в Эстонию подразделение размером с бригаду, которое планируется включить в состав эстонской дивизии, и оно готово в случае необходимости немедленно прийти на помощь для защиты Эстонии. Также останутся доставленные в Эстонию летом 2022 года для усиления союзной боевой группы реактивные системы залпового огня (MLRS) M270 и системы ПВО малой дальности Stormer,“ - прокомментировал достигнутое соглашение министр обороны Ханно Певкур.

„Приверженность Великобритании защите и безопасности Эстонии и Европы непоколебима. Отправка вертолетов такого потенциала как Apache и Chinook в Эстонию, является явным свидетельством прочности наших двусторонних отношений и того, насколько важным мы считаем развитие эффективных действия бок о бок“, - сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

„Подписанный сегодня план действий — это уверенный шаг к выполнению данных в Мадриде обещаний, от которого мы можем перейти к постановке конкретных задач. Например, весной 2023 года в ходе масштабных учений „Весенний шторм“ в Эстонию ожидается прибытие первого штаба фронта во главе с бригадным генералом, который вырастет из сегодняшнего командного элемента дислоцированных в Эстонии сил союзников и который будет координировать действия, учения, отправку дополнительных подразделений сухопутных войск Великобритании по всему региону и поддерживать развитие эстонской дивизии“, — добавил министр обороны Певкур.