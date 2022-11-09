Задержанный в Ыйсмяэ 50-летний мужчина умер по дороге в вытрезвитель(42)
Во вторник, 8 ноября, полиция получила вызов на Ыйсмяэ теэ, где сильно пьяный мужчина нуждался в том, чтобы его отвезли в вытрезвитель. По словам полиции, мужчина шел на контакт и не нуждался в медицинском вмешательстве, но из-за нарушенной координации ему требовалась помощь полицейских в передвижении.
Полицейские посадили мужчину в патрульную машину и начали путь в вытрезвитель. По прибытии на место она обнаружили, что мужчина не реагирует, и сразу же начали попытки его реанимировать. На помощь была вызвана скорая и медицинский персонал вытрезвителя, но жизнь мужчины спасти не удалось.
Точную причину смерти мужчины выявит следствие, но у него и раньше были проблемы со злоупотреблением алкоголем. Полиция проверит детали инцидента и действия полицейских при оценке состояния задержанного, надсмотре за ним и его транспортировке.