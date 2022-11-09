Задержанный в Ыйсмяэ 50-летний мужчина умер по дороге в вытрезвитель

Полицейские посадили мужчину в патрульную машину и начали путь в вытрезвитель. По прибытии на место она обнаружили, что мужчина не реагирует, и сразу же начали попытки его реанимировать. На помощь была вызвана скорая и медицинский персонал вытрезвителя, но жизнь мужчины спасти не удалось.