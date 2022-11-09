09.11.2022, 12:20
Со счетов клиентов исчезли деньги, платежи увеличились вдвое. Проблемы с банком Luminor вышли на новый уровень(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Мало того, что через день наблюдаются сбои при осуществлении платежей и проблемы в самообслуживании, с банковского счета исчезли деньги: с 1130 евро до 318 евро. Представьте, если бы я находилась в поездке с детьми у дверей отеля и надо было заплатить за ночлег!?“ - написал изданию Ärileht возмущенный клиент Luminor. По данным Финансовой инспекции, они давно пристально наблюдают за возникающими у банка проблемами.