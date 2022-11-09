Экономика
09.11.2022, 12:20

Со счетов клиентов исчезли деньги, платежи увеличились вдвое. Проблемы с банком Luminor вышли на новый уровень

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Luminor
Luminor
ФОТО: Karin Kaljuläte | Delfi Meedia

„Мало того, что через день наблюдаются сбои при осуществлении платежей и проблемы в самообслуживании, с банковского счета исчезли деньги: с 1130 евро до 318 евро. Представьте, если бы я находилась в поездке с детьми у дверей отеля и надо было заплатить за ночлег!?“ - написал изданию Ärileht возмущенный клиент Luminor. По данным Финансовой инспекции, они давно пристально наблюдают за возникающими у банка проблемами.

Вчера, 8 ноября, в Ärileht обратились несколько человек, которые сообщили, что частые проблемы Luminor Bank вышли на новый уровень. В последние несколько дней со счетов клиентов исчезли деньги, а платежи по кредитам были сняты в двойном размере.

Естественно, такая ситуация вызывала у людей панику и непонимание.

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