Очередной скандал с Ryanair. Работники аэропорта: если не граждане Эстонии, то нечего ездить(33)
Россиянам с туристическими визами все сложнее путешествовать по Европе. Участились случаи, когда на борт самолета не пускают даже для транзита и возвращения домой. Предугадать, удастся улетать или нет, не берется уже ни один из путешествующих. Значит ли это, что начинают действовать ограничения внутри Шенгенской зоны? В материале RusDelfi.
Несколько дней назад, 7 ноября, мама Марии планировала из Берлина лететь в Эстонию транзитом, чтобы вернуться в Россию. „Финский шенген, виза тип С, туристическая. Из Таллинна моя мама должна была тем же вечером ехать на автобусе в Санкт-Петербург. Распечатанный билет, страховка и даже ковид-тест“, — перечисляет девушка и рассказывает, что перелет планировался авиакомпанией Ryanair.
Мария рассказывает, что сначала сотрудники аэропорта сказали, что в Эстонию не пустят, потому что нет эстонской визы.