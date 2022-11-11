Очередной скандал с Ryanair. Работники аэропорта: если не граждане Эстонии, то нечего ездить

Россиянам с туристическими визами все сложнее путешествовать по Европе. Участились случаи, когда на борт самолета не пускают даже для транзита и возвращения домой. Предугадать, удастся улетать или нет, не берется уже ни один из путешествующих. Значит ли это, что начинают действовать ограничения внутри Шенгенской зоны? В материале RusDelfi.