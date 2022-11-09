Минисоцдел ищет способы удержать молодежь от курения электронных сигарет и употребления снюса

„Никотин вызывает привыкание, наносит вред здоровью, в том числе повышает риск развития рака и повреждает сердечно-сосудистую систему. Как министр здравоохранения, я особенно обеспокоен неконтролируемым курением молодых людей. Индустрия рекламирует вейпинг, называя его способом, позволяющим отказаться от более вредного порока, перейдя к менее опасной альтернативе. К сожалению, практика показывает, что вейпинг не только заменяет сигареты, но и готовит новых потребителей никотина, которыми становится огромное количество молодых людей, – заявил министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Мы, взрослые люди, должны сначала оценить самих себя, проанализировать, какие наши действия оказались неверными и что нам нужно сделать по-другому, чтобы этой проблемы не существовало“.

По словам министра, особенно опасны ароматизированные никотиносодержащие изделия, поскольку они привлекают некурящих людей, зачастую несовершеннолетних, попробовать их и приобрести вредную привычку. „Подобные товары запрещено продавать в эстонских магазинах. Но, несмотря на запрет, как ароматизированные, так и неароматизированные никотиносодержащие изделия доступны в интернет-магазинах, в которых отсутствует возрастной контроль, – сказал министр Пеэп Петерсон. – Власти должны приложить серьезные усилия, чтобы действующие в Эстонии законы действительно работали“.

Во время круглого стола Институт развития здоровья представит обзор последних данных об употреблении молодыми людьми и подростками табака и никотиносодержащих изделий. Далее последует обсуждение того, что необходимо сделать, чтобы предотвратить приобщение к этим продуктам и предотвратить их доступность для молодежи.

На встречу приглашены представители Объединения руководителей школ Эстонии, Союза ученических представителей Эстонии, Министерства образования и науки, Союза городов и самоуправлений Эстонии, эстонского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Института развития здоровья, Департамента здоровья, Департамента защиты прав потребителей и технического надзора и Налогово-таможенного департамента. Обсуждение пройдет под руководством Хели Лаарманн, руководителя отдела общественного здравоохранения Министерства социальных дел.