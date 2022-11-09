ТАБЛИЦА | Россия все еще остается в первой десятке торговых партнеров Эстонии

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в сентябре товаров в текущих ценах было экспортировано на 1,9 миллиарда евро и импортировано на 2,1 миллиарда евро. Дефицит товарообмена в сентябре составил 155 миллионов евро, что на 92 миллиона евро больше, чем год назад. „В общем в третьем квартале дефицит товарообмена увеличился по сравнению с тем же кварталом прошлого года более чем в два раза“, — добавила Яне Леппметс.

Из товаров в сентябре больше всего экспортировали минеральную продукцию (на 360 млн евро), электрооборудование (на 276 млн евро), а также древесину и изделия из древесины (на 211 млн евро). По сравнению с сентябрем прошлого года более всего увеличился экспорт именно минеральной продукции, в т. ч. электроэнергии и топливного масла, а также механических машин. Если в сентябре прошлого года доля товаров эстонского производства составила 74% от общего объема экспортируемых товаров, то в этом году она уменьшилась до 65%.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в сентябре этого года была Латвия (16% от общего объема экспорта Эстонии), далее следуют Финляндия (16%) и Швеция (9%). В Латвию более всего экспортировались электроэнергия и механические транспортные средства, в Финляндию – минеральная продукция, в т. ч. природный газ, а также металлоконструкции и их детали, а в Швецию – сборные строения и древесина. Более всего увеличился экспорт в Латвию, Финляндию и Литву, при этом уменьшился ввоз товаров в Соединенные Штаты Америки и Нидерланды.

Из товаров в сентябре больше всего импортировалось минеральной продукции (на сумму 411 млн евро), электрооборудования (на 250 млн евро), транспортных средств (на 212 млн евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 205 млн евро). Более всего увеличился ввоз в Эстонию газойлей, электроэнергии, легковых автомобилей, электрооборудования и растительных масел.