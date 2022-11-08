ЧП и криминал
08.11.2022, 20:41

В результате ДТП погибла 14-летняя девочка

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: delfi | Delfi Meedia

Сегодня утром на Сааремаа произошло ДТП, в котором автомобиль сбил 14-летнюю девочку. К сожалению, медикам не удалось спасти ее жизнь: она скончалась вечером в больнице.

Оперативный дежурный Курессаареского отделения полиции Эрки Вялинурм пояснил: стражи порядка получили сегодня утром в половину восьмого сообщение, что на четвертом километре шоссе Курессааре - Пюха - Маса девочка получила удар от легкового автомобиля.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, где она, несмотря на усилия медиков, позже скончалась.

По предварительным данным, водитель Volkswagen - 56-летняя женщина, не заметила, что наехала не ребенка. В момент ДТП видимость была ограничена, на улице было еще темно, шел дождь. Дорожное покрытие было мокрым.

Водитель была трезвой и имела водительские права. Пешеход носил светоотражатель.

„Все обстоятельства, которые привели к несчастью, мы выясним в ходе возбужденного уголовного дела“, - сказал Вялинурм.

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