В результате ДТП погибла 14-летняя девочка

Оперативный дежурный Курессаареского отделения полиции Эрки Вялинурм пояснил: стражи порядка получили сегодня утром в половину восьмого сообщение, что на четвертом километре шоссе Курессааре - Пюха - Маса девочка получила удар от легкового автомобиля.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, где она, несмотря на усилия медиков, позже скончалась.

По предварительным данным, водитель Volkswagen - 56-летняя женщина, не заметила, что наехала не ребенка. В момент ДТП видимость была ограничена, на улице было еще темно, шел дождь. Дорожное покрытие было мокрым.

Водитель была трезвой и имела водительские права. Пешеход носил светоотражатель.

„Все обстоятельства, которые привели к несчастью, мы выясним в ходе возбужденного уголовного дела“, - сказал Вялинурм.