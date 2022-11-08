Новости Эстонии
08.11.2022, 22:30

Получено разрешение на продажу взрывоопасных удобрений, хранящихся в порта Мууга

 
Muuga sadam
Muuga sadam
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

Из-за санкций против России 80 000 тонн удобрений, из которых 12 000 тонн - взрывоопасная аммиачная селитра (нитрат аммония), застряли в порту Мууга на терминале AS DBT. Какова текущая ситуация - сообщает Ärileht.

В начале сентября начальница технического отдела Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору Ингрид Тейнемаа сообщила, что компания получила судебный запрет от TTJA (Департамент защиты прав потребителей и технического надзора - прим.ред) и была проведена предварительная работа по подаче заявления на исключение. В частности, можно использовать основания для ислючения в Постановлении ЕС о санкциях для продажи и вывоза товаров.

По словам советника по коммуникации TTJA Аапа Андреаса Ребаса, с сегодняшнего дня и владелец товара, и AS DBT получили разрешение на продажу нитрата аммония. Что будет дальше?

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