Получено разрешение на продажу взрывоопасных удобрений, хранящихся в порта Мууга

В начале сентября начальница технического отдела Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору Ингрид Тейнемаа сообщила, что компания получила судебный запрет от TTJA (Департамент защиты прав потребителей и технического надзора - прим.ред) и была проведена предварительная работа по подаче заявления на исключение. В частности, можно использовать основания для ислючения в Постановлении ЕС о санкциях для продажи и вывоза товаров.



По словам советника по коммуникации TTJA Аапа Андреаса Ребаса, с сегодняшнего дня и владелец товара, и AS DBT получили разрешение на продажу нитрата аммония. Что будет дальше?