Дело о финансировании новой Таллиннской больницы дошло до Госсуда

Истцы просят отменить постановления административного и окружного суда и направить дело в административный суд на рассмотрение по существу.

Напоминим, что 11 августа Таллиннский административный суд отклонил жалобу Таллинна и фонда „Развитие Таллиннской больницы“ (Tallinna Haigla Arendus) с требованием отменить решение предыдущего правительства о лишении Таллиннской больницы финансирования из Европейского фонда восстановления экономики.

По оценке суда, требование правительства об исключении проекта Таллиннской больницы из списка объектов фонда восстановления экономики еще не означает, что такое изменение в этом списке будет одобрено. Также это не значит, что подобные изменения одобрит Европейская комиссия.

„Несмотря на то, что в протоколе заседания правительства республики названы конкретные проекты, которые правительство хочет исключить из списка, решение об изменении списка пока не принято ни Эстонией, ни соответствующими учреждениями Европейского союза“, - пояснил административный суд, по мнению которого, только после переговоров с Еврокомиссией правительство республики утвердит обновленный список объектов фонда восстановления экономики.

Таллинн обжаловал решение административного суда в окружном суде, так как город счел, что решение правительства ЭР повлечет юридические последствия, которые нарушают права города.

Таллиннский окружной суд своим решением от 15 сентября оставил жалобу Таллинна без удовлетворения.