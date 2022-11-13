19-летняя учительница о работе в школе: чтобы остаться в этой сфере, нужна зарплата минимум в три-четыре раза больше(32)
Нехватка учителей в школах - давняя горячая тема, особенно, в свете перевода образования на эстонский язык. RusDelfi пообщался с молодой учительницей, которая, учась только на первом курсе педагогического факультета, уже работает в частной школе. Что мотивирует ее на такой шаг и есть ли планы остаться в школе?
Расскажи немного о себе.
Мне 19 лет, я учусь в Таллиннском университете на факультете педагогики, работаю тренером по дзюдо и в индивидуальном учебном центре (маленькой частной школе) преподавателем иностранных языков - английского и русского. Также преподаю биологию, химию, физику, природоведение и географию.
Давай так, что ты НЕ преподаешь?
Историю, эстонский, литературу, музыку, физкультуру, труд и человековедение. Больше никаких предметов в школе, вроде, и нет.
А тебе предлагали и их вести?
Мне много чего предлагали (смеется), но моя нагрузка мне не позволяет. Да и там есть преподавательница, которая на этом специализируется.