19-летняя учительница о работе в школе: чтобы остаться в этой сфере, нужна зарплата минимум в три-четыре раза больше

Расскажи немного о себе.

Мне 19 лет, я учусь в Таллиннском университете на факультете педагогики, работаю тренером по дзюдо и в индивидуальном учебном центре (маленькой частной школе) преподавателем иностранных языков - английского и русского. Также преподаю биологию, химию, физику, природоведение и географию.

Давай так, что ты НЕ преподаешь?

Историю, эстонский, литературу, музыку, физкультуру, труд и человековедение. Больше никаких предметов в школе, вроде, и нет.

А тебе предлагали и их вести?

Мне много чего предлагали (смеется), но моя нагрузка мне не позволяет. Да и там есть преподавательница, которая на этом специализируется.

Почему так много предметов? Это особенность твоей школы?