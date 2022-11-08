С нового года изменения в законе будут мотивировать работодателя вносить больший вклад в улучшение рабочей среды
Сегодня на открытии конференции, посвященной Дню гигиены труда, министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон сказал, что планы по энергосбережению должны обсуждаться с работниками. „Потребности разные, и решения должны быть гибкими, потому что экономия за счет здоровья – это не экономия“, – сказал Петерсон.
По его словам, сохранение здоровья работников имеет решающее значение во все времена и при любых условиях. „Экономика и государство не смогут функционировать без людей, выполняющих работу“, – добавил министр.
Вступающие в силу в новом году изменения закона помогут повысить уровень гигиены труда, предписывая комплексный подход к проверке здоровья за счет работодателя: помимо оценки состояния здоровья каждого работника, с нового года нужно будет рассматривать и такие факторы, как рабочая среда и возникающие на работе проблемы со здоровьем. „Например, если у работодателя есть проблемы с частыми больничными листами, то врач по охране труда может проанализировать статистику заболеваемости и отсутствия на работе, а также общие показатели здоровья работников, в том числе жалобы на здоровье, связанные с характером или условиями труда, - сказал Петерсон. – В результате такого анализа работодатель может получить предложения по изменению рабочей среды и организации труда“.
Согласно проведенному два года назад исследованию услуг в сфере гигиены труда, только 27% работодателей, организуя проверки здоровья, проводят анализ рисков рабочей среды. Поэтому людям часто предлагаются стандартные пакеты медицинских осмотров, которые на самом деле не соответствуют потребностям работника или рискам рабочей среды. В результате работодатели получают общие рекомендации, которые не помогают созданию более здоровой рабочей среды.
Изменения в законе, которые вступят в силу в новом году, будут мотивировать работодателя вносить больший вклад в улучшение рабочей среды. Они вводятся для того, чтобы улучшить организацию и и повысить качество услуг в области гигиены труда, включая сотрудничество работодателей и врачей по гигиене труда, поддержку охраны здоровья сотрудников в рабочей среде, а также предотвращение и раннее выявление связанных с работой проблем со здоровьем на рабочем месте.
В случае удаленной работы работодатель обязан оценить общие риски рабочей среды и проинструктировать сотрудника. Это не означает, что работодатель должен посетить своего сотрудника на дому с проверкой, однако он должен иметь представление о рисках, которые потенциально могут возникнуть при выполнении работы дома. Кроме того, при удаленной работе должны быть обеспечены подходящие для выполнения рабочих задач средства труда, организовано медицинское обследование работников, расследованы несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, а также выплачиваться компенсации по болезни. При этом изменения учитывают ограниченные возможности работодателя по обеспечению безопасных условий труда при удаленной работе.
В целях экономии расходов работодатели могут договориться с сотрудниками об удаленной работе или снизить температуру в помещении. „Удаленная работа не может быть принудительной, работник должен самостоятельно решить, может и хочет ли он работать дома. Согласно закону, предложение рабочего места – естественное условие трудового договора. Что касается температуры в помещении, то стоит иметь в виду, что рекомендуемая температура составляет не менее 15-20 градусов, в зависимости от сложности и интенсивности работы. При тяжелой физической работе может быть достаточно 15 градусов, но в случае сидячей работы для сохранения работоспособности рекомендуется ограничиться минимум 20 градусами“, – сказал министр Петерсон.
По данным Департамента статистики за 2021 год, в Эстонии насчитывается 582 600 наемных работников. Согласно данным обследования рабочей силы Эстонии, в 2021 году удаленно периодически работали 180 800 человек, что составляет 27,8% всех занятых на рынке труда.