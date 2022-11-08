С нового года изменения в законе будут мотивировать работодателя вносить больший вклад в улучшение рабочей среды

По его словам, сохранение здоровья работников имеет решающее значение во все времена и при любых условиях. „Экономика и государство не смогут функционировать без людей, выполняющих работу“, – добавил министр.

Вступающие в силу в новом году изменения закона помогут повысить уровень гигиены труда, предписывая комплексный подход к проверке здоровья за счет работодателя: помимо оценки состояния здоровья каждого работника, с нового года нужно будет рассматривать и такие факторы, как рабочая среда и возникающие на работе проблемы со здоровьем. „Например, если у работодателя есть проблемы с частыми больничными листами, то врач по охране труда может проанализировать статистику заболеваемости и отсутствия на работе, а также общие показатели здоровья работников, в том числе жалобы на здоровье, связанные с характером или условиями труда, - сказал Петерсон. – В результате такого анализа работодатель может получить предложения по изменению рабочей среды и организации труда“.

Согласно проведенному два года назад исследованию услуг в сфере гигиены труда , только 27% работодателей, организуя проверки здоровья, проводят анализ рисков рабочей среды. Поэтому людям часто предлагаются стандартные пакеты медицинских осмотров, которые на самом деле не соответствуют потребностям работника или рискам рабочей среды. В результате работодатели получают общие рекомендации, которые не помогают созданию более здоровой рабочей среды.

Изменения в законе, которые вступят в силу в новом году, будут мотивировать работодателя вносить больший вклад в улучшение рабочей среды. Они вводятся для того, чтобы улучшить организацию и и повысить качество услуг в области гигиены труда, включая сотрудничество работодателей и врачей по гигиене труда, поддержку охраны здоровья сотрудников в рабочей среде, а также предотвращение и раннее выявление связанных с работой проблем со здоровьем на рабочем месте.