ЧП и криминал
08.11.2022, 16:15

ФОТО | Причина пожара, в котором погибла 18-летняя девушка, неясна. Возбуждено уголовное дело

 

В понедельник утром в пожаре в жилом доме в городе Килинги-Нымме (Пярнумаа) погибла 18-летняя девушка.

Вчера рано утром спасатели выехали на тушение жилого дома в Килинги-Нымме. Девять жителей смогли выбраться из горящего дома своими силами, но, к несчастью, в пожаре погибла 18-летняя девушка, ее тело нашли на втором этаже. К половине девятого пожар был полностью потушен. Другие люди не пострадали. В доме была найдена мертвой кошка.

Сегодня утром место происшествия представляло из себя печальное зрелище. Балкон дома огонь полностью уничтожен, по всей видимости, второй этаж дома тоже нуждается в полной перестройке, чтобы здание было пригодным для проживания. Подавленные случившимся жители дома разбирают развалины, выносят и увозят из дома вещи, которые уцелели в огне и воде.

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