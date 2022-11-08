ФОТО | Причина пожара, в котором погибла 18-летняя девушка, неясна. Возбуждено уголовное дело

Вчера рано утром спасатели выехали на тушение жилого дома в Килинги-Нымме. Девять жителей смогли выбраться из горящего дома своими силами, но, к несчастью, в пожаре погибла 18-летняя девушка, ее тело нашли на втором этаже. К половине девятого пожар был полностью потушен. Другие люди не пострадали. В доме была найдена мертвой кошка.