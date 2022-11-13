Новые вкусы столицы: что попробовать нового и где словить ностальгию

Непонятное меню

Если Вы хотите попробовать что-то совершенно особенное и готовы к самым неожиданным экспериментам, советуем обратить внимание на новый ресторан Тийны Кыресоо Stereo StreetFood. Здесь собрались воедино все самые яркие вкусы Латинской Америки, совершенно невозможно понять из чего некоторые блюда состоят, а часто и после объяснения не становится проще. Одни только названия в стиле „Лососевый тирадито“, „корни юкки во фритюре“ или „маринованные в соусе адобо тако из окуня“. Кухня южного континента стала для Тийны источником вдохновения и новых рецептов. „С нами вы можете совершить поездку не уезжая из центра Таллинна, потому что мы не только готовим из продуктов напрямую доставленных из самого сердца, например, Перу или Эквадора, но и целенаправленно занимаемся изучением местных рецептов“, - рассказывает Тийна. По ее словам, овощи, грибы, корнеплоды и, конечно, приправы и напитки Южной Америки хранят в себе много солнца и тепла.

На что обратить внимание? На „картошку-фри“ приготовленную из корня растения юкка (yucca). Хрустящие сверху и сливочно-нежные изнутри это прекрасная замена традиционному блюду и намного более здоровая альтернатива. Из напитков в Stereo StreetFood предлагают оранжевое вино.

Грязные бургеры