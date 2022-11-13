Новые вкусы столицы: что попробовать нового и где словить ностальгию(11)
В наше холодное время особенно часто хочется себя побаловать чем-то особенным, новым или давно забытым вкусом из детства. Мы собрали для Вас Топ-5 идей абсолютно новых блюд, которые приятно удивят и согреют в холодное время.
Непонятное меню
Если Вы хотите попробовать что-то совершенно особенное и готовы к самым неожиданным экспериментам, советуем обратить внимание на новый ресторан Тийны Кыресоо Stereo StreetFood. Здесь собрались воедино все самые яркие вкусы Латинской Америки, совершенно невозможно понять из чего некоторые блюда состоят, а часто и после объяснения не становится проще. Одни только названия в стиле „Лососевый тирадито“, „корни юкки во фритюре“ или „маринованные в соусе адобо тако из окуня“. Кухня южного континента стала для Тийны источником вдохновения и новых рецептов. „С нами вы можете совершить поездку не уезжая из центра Таллинна, потому что мы не только готовим из продуктов напрямую доставленных из самого сердца, например, Перу или Эквадора, но и целенаправленно занимаемся изучением местных рецептов“, - рассказывает Тийна. По ее словам, овощи, грибы, корнеплоды и, конечно, приправы и напитки Южной Америки хранят в себе много солнца и тепла.
На что обратить внимание? На „картошку-фри“ приготовленную из корня растения юкка (yucca). Хрустящие сверху и сливочно-нежные изнутри это прекрасная замена традиционному блюду и намного более здоровая альтернатива. Из напитков в Stereo StreetFood предлагают оранжевое вино.
Грязные бургеры
Dirty food - это новое направление современной кухне которое характеризует обилие вкусного соуса. В семейном ресторане F.Burger, чьи собственники шеф-повар Дмитрий Фоменко и его жена Ева Унт самолично создали все рецепты и постарались „подогнать“ их под ожидания жителей Эстонии. У Евы и Димы Вы получите именно настоящий бургер, в котором каждый ингредиент на 100% гарантирует качество и целое кулинарное переживание. Здесь и свежеиспечённый бриошь на французском масле и жаренным луком, и настоящая сочная 100% говяжья котлета из эстонского фермерского мяса и конечно десятки самых разных разных дополнительных ингредиентов, из которых можете выбрать бургер именно Вашей мечты. Кстати, в F. Burger можно попробовать не только бургер, но и закуски, салаты, супы и даже сладкое, и все это будет полезным и порадует новыми вкусовыми переживаниями.
На что обратить внимание? Конечно, на самые разные бургеры: например Black Truffle F.Burger, который приготовлен вместе с итальянской рикоттой и черным трюфелем или Viva la Bulba бургер, который поместился между двумя картофельными драниками (помните, что „бульба“ по белоруски означает „картофель“). Те, кто особенно следит за фигурой смогут себя побаловать бургером из авокадо и форели, которые особенно полюбились любителям здорового образа жизни.
Манты, плов и самса
Если же вас потянуло на ностальгию, но хочется ею насладиться с гламурной атмосфере самого сердца Таллинна, советуем остановиться в Samsa Family Bakers: здесь Вас ждут и классические манты, и плов и самса с самыми разнообразными начинками, а в конце рабочей недели главный повар Тимур Сеидов зачастую удивляет гостей и особенными национальными блюдами.
Традиционная кухня Узбекистана, конечно, содержит много приправ, мяса и все разнообразие южного региона.
На что обратить внимание? В холодное время подойдет практически любое узбекское блюдо, но это и хорошая возможность попробовать кроме любимого всеми чебурека что-то более традиционное, как например лагман с бараниной или традиционную самсу с курицей.
Вкусы ближнего востока: ностальгия по - новому
После успеха Poke Bowl, который привил таллиннцам и гостям столицы привычку к традиционному блюду Гавайев Poke, собственники сети ресторанов задались целью повторить успех и с кулинарными традициями Ближнего Востока и Средиземноморья и создали сеть ресторанов MEZE. Халлоуми, вегетарианская рыба (созданное на основе рисовой массы блюдо со вкусом рыбы), салат Таббоулех, а также фалафели, баба гануш и долма порадуют как давно знакомыми вкусами так и предложат новые впечатления. Многие из нас знакомы с кухней Армении и Кавказа с детства и сейчас особенно интересно познакомиться с ней заново.
На что обратить внимание? Конечно, на традиционные восточные сладости пахлаву, пастилу и лукум в прочтении Эстонских поваров. Можете сравнить знакомый из детства вкус с сегодняшними ощущениями.
Лучшие куриные крылышки Таллинна и одна из лучших пивоварен мира
Открывшийся в центре Таллинна первый бар Mikkeller, берущий свои корни из Дании гордо носит имя одной из пяти лучших пивоварен мира. В Эстонии можешь испробовать самые разные сорта пива, 9 вариантов которых - безалкогольные и узнать, почему куриные крылышки Mikkeller считаются лучшими в Таллинне. За их создание отвечает Шеф-повар Влад Бороухин, который приехал в Эстонии напрямую из Лондона, где до этого „набил руку“ на приготовлении классической пивной закуски, которую теперь можешь попробовать в самом центре нашей столицы.
На что обратить внимание? На Beerfight или сет из нескольких видов пива, которые можно продегустировать вместе с друзьями или в гордом одиночестве. Сервированные в особых бокалах небольшие порции разного пива Mikkeller можешь выбрать сам и составить свой личный сет.
Pavlova - если потянуло на сладенькое
По словам собственницы Pavlova Ольги Даниловой, Павлова - это десерт за право авторства которого до сих пор сражаются Новая Зеландия и Австралия. И там есть за что сражаться, так как легкое безе, взбитые сливки и свежие ягоды и фрукты, а иногда и шоколад, тирамису не оставят ни одного сладкоежку равнодушным. Если же ваши амбиции в поглощении сладкого сегодня не дотягивают до царского размера Павлова, побалуйте себя удивительными эклерами или профитролями от Pavlova - они не уступят десерту с именем знаменитой балерины.
На что обратить внимание? На классический десерт с ягодами и фруктами, который в кафе Pavlova рождается за 3 минуты и подается счастливому клиенту в самом свежем виде.