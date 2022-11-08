Работодатели не предвидят снижения дефицита рабочей силы в Эстонии

По оценке большинства работодателей, найти новых работников за последний год стало сложнее – лишь 2 % респондентов отметили, что найти работников стало проще. Работодатели не склонны прогнозировать снижение нехватки рабочей силы и в следующем году.

70% работодателей планируют в течение ближайших шести месяцев нанять новых работников либо на новые рабочие места, либо на замену, либо на временную работу. Аналогичный показатель был и осенью 2019 года, когда нанять новых сотрудников в течение ближайших шести месяцев планировали 69% работодателей.

„Если сравнивать с весной этого года, то работодатели, несомненно, ожидают увеличения количества соискателей работы на рынке труда и повышенной готовности работников к смене рабочего места, однако все же не предвидят изменения сложившейся тенденции, – прокомментировала исследование руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер и добавила, что более половины работодателей прогнозируют еще большее усложнение найма персонала. – Этот показатель значительно выше, чем был весной, когда ухудшение ситуации с поиском новых работников прогнозировали 38% работодателей“.

„За последние месяцы активность подачи заявлений на вакансии резко возросла, и среднее количество кандидатов на одну вакантную должность на портале поиска работы CVKeskus.ee вернулось на уровень 2019 года, однако очевидно, что пожелания потенциальных работников в отношении нового рабочего места уже не сравнить с теми, что были три года назад“, – добавила Грете Адлер.

Руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер отметила, что, по результатам исследования, три работодателя из четырех обосновали сложности с наймом возросшими ожиданиями работников в отношении заработной платы.