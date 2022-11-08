В Эстонии впервые проводится широкомасштабное исследование жизни семей с детьми(1)
Сегодня в Эстонии началась первая масштабная перепись семей с детьми, в которой примут участие около 30 000 домохозяйств. В результате исследования к следующему лету будет получено детальное описание организации быта и экономической ситуации семей с детьми.
„Каждая эстонская семья, к которой обратится интервьюер, может внести свой вклад в исследование, которое проводится для того, чтобы собрать факты для формирования семейной политики Эстонского государства, — сказала Лийза-Лотта Рааг, руководитель отдела по вопросам семейного благополучия и безопасных отношений при Министерстве социальных дел. — В нашем обществе представлены весьма разнообразные семейные модели. Тем важнее знать, каково реальное устройство жизни в эстонских семьях, каковы реальные потребности семей разного типа, в которых подрастают дети, куда государству следует инвестировать больше средств. Это исследование поможет эффективнее планировать меры семейной политики. Вероятно, первым делом результаты потребуются для планирования адресных мер поддержки неполных семей“.
В результате исследования планируется получить подробное описание домохозяйств, в которых воспитываются дети, сравнить различные формы домохозяйств и условия жизни семей, в том числе распределение прав опеки, экономическую ситуацию, удовлетворенность семейной жизнью и т. д.
„С этой целью мы задаем вопросы, например, о том, как распределяются обязанности по дому, есть ли в семье помощники по уходу за детьми, как семья справляется в финансовом отношении, в связи с какими расходами, направленными на детей, требуется больше всего помощи, хочет ли семья иметь больше детей и какие факторы этому мешают, — пояснила Аге Вийра, аналитик отдела анализа и статистики Министерства социальных дел. — Если родители ребенка разошлись, мы выясняем, в какой степени живущий отдельно родитель участвует в жизни ребенка, в том числе, как они встречаются и общаются, участвует ли родитель в принятии решений и распределении расходов на ребенка“.
Большая часть детей живет со своими матерью и отцом, но существуют и другие формы домохозяйств, в которых воспитываются дети. По словам аналитика CentAR Айлен Ланг, разработка анкеты для исследования была непростой задачей. „Мы должны были создать анкету, ответы на вопросы которой смогли бы отобразить все виды семей и устройство жизни живущих в них детей. Надеемся, что люди, получившие приглашения, найдут время, чтобы принять участие в опросе. Благодаря их ответам государство получит описание наиболее распространенных форм семей с детьми и того, как именно в них устроена жизнь“.
Опрос проводится на основе общей выборки получателей детских пособий Департамента социального страхования. В конечной выборке исследования находятся 7000 семей с детьми. Согласно статистическому отчету Департамента социального страхования за первые девять месяцев 2022 года, пособия на детей в Эстонии получали 163 642 семьи. Обобщенные результаты переписи станут известны к лету 2023 года. Исследование проводит Эстонский центр прикладных исследований CentAR.