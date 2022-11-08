В Эстонии впервые проводится широкомасштабное исследование жизни семей с детьми

„Каждая эстонская семья, к которой обратится интервьюер, может внести свой вклад в исследование, которое проводится для того, чтобы собрать факты для формирования семейной политики Эстонского государства, — сказала Лийза-Лотта Рааг, руководитель отдела по вопросам семейного благополучия и безопасных отношений при Министерстве социальных дел. — В нашем обществе представлены весьма разнообразные семейные модели. Тем важнее знать, каково реальное устройство жизни в эстонских семьях, каковы реальные потребности семей разного типа, в которых подрастают дети, куда государству следует инвестировать больше средств. Это исследование поможет эффективнее планировать меры семейной политики. Вероятно, первым делом результаты потребуются для планирования адресных мер поддержки неполных семей“.

В результате исследования планируется получить подробное описание домохозяйств, в которых воспитываются дети, сравнить различные формы домохозяйств и условия жизни семей, в том числе распределение прав опеки, экономическую ситуацию, удовлетворенность семейной жизнью и т. д.

„С этой целью мы задаем вопросы, например, о том, как распределяются обязанности по дому, есть ли в семье помощники по уходу за детьми, как семья справляется в финансовом отношении, в связи с какими расходами, направленными на детей, требуется больше всего помощи, хочет ли семья иметь больше детей и какие факторы этому мешают, — пояснила Аге Вийра, аналитик отдела анализа и статистики Министерства социальных дел. — Если родители ребенка разошлись, мы выясняем, в какой степени живущий отдельно родитель участвует в жизни ребенка, в том числе, как они встречаются и общаются, участвует ли родитель в принятии решений и распределении расходов на ребенка“.