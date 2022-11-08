Небрежность при растопке печи может привести к смерти

Дымовой датчик Nublu отреагировал на сигнал пожарной тревоги, поступивший из одной квартиры в Вильянди. Связаться с контактным лицом не удалось, и на объект был отправлен патрульный экипаж. Прибыв на место происшествия, охранник сообщил, что дверь квартиры открыта и комнаты задымлены. Выяснилось, что владелец квартиры растопил печь и плиту и ушел. Ущерб ограничился дымом в жилых помещениях.

В частном доме в Ляэнеском уезде датчик Nublu зарегистрировал наличие дыма и угарного газа. Центру управления G4S удалось связаться с владельцем дома, который сообщил, что сам поедет домой и помощь экипажа не требуется. Примерно через 20 минут он перезвонил и сказал, что в печи не было тяги и дым проник в комнату.

„Это два положительных примера того, как умный датчик спасает жилье от крупного ущерба. Несмотря на это в начале отопительного сезона мы советуем вызвать трубочиста, чтобы он проверил отопительные установки и освежил ваши знания по части растопки печи“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль, поскольку причиной пожаров и наличия угарного газа в жилых помещениях часто становятся отопительные устройства в плохом состоянии или неправильная растопка печи.