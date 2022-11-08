С начала войны ЕС потратил на нефть и газ из России в три раза больше, чем на помощь Украине. Как же так вышло?

Уже после релиза Кильского института Еврокомиссия пообещала представить на следующей неделе план финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. Но даже такая сумма не приблизит ЕС к устранению диспропорции в поддержке Киева и покупке российских энергоресурсов.

При этом многое из обещанного ЕС прибывает в Украину с большими задержками. А то, что европейские страны начиная с лета берут на себя все меньше новых обязательств, похоже, носит системный характер, замечает Кристоф Требеш, директор исследовательского центра Кильского института. Так, за период с 4 августа по 3 октября США взяли на себя новые обязательства в размере чуть менее 12 миллиардов евро, а страны и учреждения ЕС за то же время расширили свои обязательства всего примерно на 1,4 миллиарда евро. „Правительство США гораздо более надежный партнер для Украины, чем страны ЕС — они до сих пор не выплатили пакет финансовой помощи, обещанный еще в апреле“, — констатирует Требеш.

Нет. Общий объем взятых коллективным Западом обязательств по поддержке Украины близок к сумме европейских расходов на российские энергоресурсы — 93,8 миллиарда евро, — но 60% из этой суммы покрывают США (у которых практически нет зависимости от поставок российских энергоресурсов). Америка предоставила или готовится предоставить Украине более двух третей всех вооружений, европейские страны — лишь четверть.

То есть Запад тратит на помощь Украине в три раза меньше, чем на российское сырье?

Из данных, агрегированных институтом Брейгель, следует, что с февраля по август 2022 года страны Евросоюз а закупили у России нефти, газа и угля на общую сумму 102,56 миллиарда долларов (или 103,6 миллиарда евро). А по состоянию на 3 октября 2022 года страны и институты Евросоюза совокупно выделили 29,2 миллиарда евро на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, следует из последнего обновления подсчетов Кильского института мировой экономики.

Так может, эффективнее было бы не отказываться от российской нефти, а продолжать ее покупать, чтобы цены не росли?

Сверхпоступления от экспорта вместе с драматическим снижением импорта из-за санкций значительно улучшили текущий финансовый счет России в 2022 году: торговый профицит за январь — сентябрь 2022 года составил 198,4 миллиарда долларов — примерно на 120 миллиардов долларов выше аналогичного периода 2021 года.

В итоге заоблачные цены на российские энергоносители обеспечили Кремль бюджетными доходами, которые в том числе позволили увеличивать военные расходы — в 2023 году на национальную оборону и внутреннюю безопасность правительство планирует пустить треть всех трат федерального бюджета (9,4 триллиона из 29 триллионов рублей).

Довольно много. Еще в июне 2022 года на долю ЕС приходилось более половины доходов от российского энергетического экспорта. При этом в целом российский экспорт энергоносителей относительно успешно перенаправлялся на восток — в Индию и Китай, которые оказались готовы покупать больше российской нефти.

В итоге получился замкнутый круг: ЕС декларировал стратегию на отказ от российских энергоносителей и в ожидании этого нефть и газ очень сильно взлетели в цене. Европейским покупателям не оставалось ничего другого, кроме как направлять на покупку оставшегося российского сырья все больше денег. Сколько бы страны ЕС ни выступали против поддержки России.

Дело в том, что Европе просто не у кого еще, кроме России, было взять необходимые объемы нефти и газа на коротком отрезке времени. От поставок нефти зависят работа промышленности, сетей АЗС и в конечном итоге уровень благосостояния общества в целом (на население, к примеру, приходится около четверти потребления газа в ЕС). А цены на энергоресурсы и инфляция в еврозоне дополнительно подскочили как раз потому, что Евросоюз анонсировал отказ от российского сырья.

Возможно.

Анонсированное нефтяное эмбарго ЕС на 90% российской нефти во многом и привело к тому повышению цен на сырьевые товары, благодаря которому Россия смогла компенсировать сокращение физических объемов экспорта.

Эмбарго могло бы быть успешным, если бы наготове были альтернативные источники предложения, которые заменили бы российские объемы поставок, но, по большому счету, сейчас таковых на мировом рынке нет. Поэтому введение эмбарго лишь перераспределит торговые потоки на международном уровне: Европа будет искать новые источники сырья, даже по более высоким ценам, а российская нефть продолжит конкурировать за не закрытые для нее рынки, объяснил „Медузе“ на условиях анонимности руководитель нефтегазового аналитического центра:

„Рыночные“ механизмы ограничений, такие как ввод специальной пошлины [в ЕС], могли бы быть гораздо более эффективными, но такие инструменты являются сложными для понимания и восприятия как политиками, так и избирателями. При этом поступления от этой специальной импортной пошлины фактически могли бы быть использованы для финансирования помощи Украине“.

То есть Европа не могла купить нефть и газ у кого-то еще?

Не могла, потому что достаточного уровня предложения на рынке к моменту начала войны в Украине не было. При этом Евросоюз почти сразу начал искать альтернативу, демонстрируя, что не поддастся энергетическому шантажу Кремля. Но расплатился за это ростом цен и тем, что отдал России больше денег за меньший объем сырья.

А что насчет альтернатив — например, атомной и зеленой энергетики?

Использование зеленой энергетики для отказа от российских энергоносителей — это стратегический курс ЕC. Но возобновляемые источники переменчивы, неустойчивы и требуют создания резервов, расширения сетей и другой инфраструктуры, что занимает довольно продолжительное время, говорит „Медузе“ руководитель нефтегазового аналитического центра.