Серьезная утечка: хакер получил доступ к данным более 10 000 пользователей Itella Smartpost

Кроме этого человек, обнаруживший уязвимость, выискал 80 фирм у которых имя пользователя и пароль, которые они использовали в системе Itella, совпадают.

Хакер не пожелал рассказать Eesti Päevaleht, как он смог найти уязвимость в системе Itella и то, из он какой страны.

Финансовые данные не утекли

Исполнительный директор Itella Estonia Меэлике Паалберг подтвердила, что сегодня утром о возможной утечке их информировала компания SK ID Solutions. „После этого предприятие сразу стала выяснять ситуацию и вместе с обработчиком данных обнаружила в системе безопасности уязвимость, которую тут же исправили“, - утверждает она.

По утверждению Департамента государственной инфосистемы (RIA), с момента предупреждения прошло всё-таки восемь часов, прежде чем доступ к данным был закрыт.

„Утечка данный касается 69 бизнес-клиентов Itella Estonia, с которыми предприятие связалось и информировала их о ситуации. Также была проинформирована Инспекция по защите данных“, - сказала Паалберг.

Сейчас в Itella занимаются выяснением причин случившегося, чтобы подобного больше не повторилось. „На основании проведенной работы можем заверить, что утечки чувствительных данных (например, финансовых) не было“, - отметила представитель Itella.

Помимо жителей Эстонии, в числе жертв утечки оказались финны, поляки и немцы, среди 10 000 посылок девять предназначались в различные посольства.

Во многих случаях по посылочным ярлыкам можно вычислить, какой товар заказывали себе люди. А также предположить, что кто-то из какой-либо семьи живет от родных отдельно в другой стране; кто-то ведет жизнь на две страны и т.п.

„Мы очень огорчены, что такое произошло, и просим извинения у клиентов, которых коснулась данная ситуация. Компания Itella Estonia сделает совместно с партнерами все от нее зависящее, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и гарантировать безопасность своих клиентов“, - заверила Паалберг.