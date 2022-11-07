ВИДЕО | Хелир-Валдор Сеэдер о принятом Михкельсоном решении: это правильный шаг

„Мы не успели сформировать партийную позицию. Лично я придерживался мнения, что если бы Марко Михкельон ушел с поста руководителя комиссии по иностранным делам, он поступил бы правильно. Он сделал это, сделав, на мой взгляд, правильный шаг“, - сказал Сеэдер.

По мнению входящего в правление Рийгикогу Сеэдера, поведение Мартина Хельме, который на правах члена правления заблокировал на прошлой неделе зарубежную командировку Михкельсона, является беспрецедентным.

„С моей точки зрения, до тех пор, пока тот или иной депутат Рийгикогу занимает определенный пост — председателя комиссии, председателя фракции, члена правления — он должен иметь возможность выполнять свои обязанности“, - сказал Сеэдер.

В то же время Сеэдер не отрицал, что Хельме не превысил свои полномочия, и с юридической точки зрения его действия были корректными.

Завтра во второй половине дня правление Рийгикогу обсудит принятое Мартином Хельме решение заблокировать зарубежную командировку Михкельсона.