ОТ РЕДАКЦИИ | Уроки скандала Михкельсона отцам, детям и журналистам
Скандальная история с Марко Михкельсоном закончилась, но горький осадок остался.
Спустя полторы недели после того как издание Postimees опубликовало информацию о том, что член Рийгикогу Марко Михкельсон давал в полиции показания насчет неприличных фотографий своей падчерицы, Михкельсон заявил, что оставляет должность председателя комиссии по иностранным делам в Рийгикогу. Он отметил, что принял это решение чтобы позволить комиссии спокойно делать свою работу. Вероятно, на его решение так же повлияло отношение членов других партий, которые принялись обсуждать профессиональную пригодность Михкельсона на этой должности, а так же негативный настрой партнера реформистов по коалиции - Isamaa, которые противились тому, чтобы Михкельсон продолжал занимать свой пост.
Не секрет, что издание, которое сыграло ключевую роль в разворачивании скандала с Михкельсоном, Postimees и Kuku raadio, принадлежат одному из главных спонсоров Isamaa. На протяжении этих полутора недель, этот скандал являлся главной темой в эстонском обществе, однако общественность, тем не менее, не получила никакой подробной информации о казусе Михкельсона. Известен лишь какой-то отрывок судебного документа, касающийся опеки над детьми, и который старательно распространял адвокат отца детей нынешней жены Марко Михкельсона, его собственные слова, слова его жены и слова адвоката второй стороны. Поэтому очень сложно дать какие-либо моральные и юридические оценки этой истории, не имея представления о полной картине.
Тема много обсуждалась в СМИ, нашлись голоса за и против Михкельсона, но если дело действительно касалось бы преступления в отношении детей и имелись бы четкие доказательства, то этим должны были заниматься правовые органы и органы защиты детей, а не журналисты, политики и лидеры общественного мнения.
Большинство изданий, которым год назад предлагали материал о Михкельсоне, благоразумно отказались; во-первых, потому что недостаточно информации и все это выглядит попыткой манипулировать, во-вторых, в целях защиты детей. Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги, однако, пишет, что издание делало все, чтобы интересы детей не были затронуты. Однако, он должен понимать разницу: когда дети становятся жертвами преступления со стороны взрослых, правоохранительные органы делают все возможное, чтобы сохранить личность детей в тайне. Это делается для того, чтобы уберечь жертву от травли и обвинений со стороны „доброжелателей“. Если Postimees и Kuku raadio решились опубликовать такой материал, они должны были также понимать, что речь идет не об анонимных детях; одноклассники и ровесники падчерицы Михкельсона могли догадаться (и, вероятно, уже догадались) о ком идет речь и девочка вполне может подвергнуться издевательствам с их стороны, ведь дети в переходном возрасте бывают очень жестоки в отношении других детей (вспомним случай в октябре в Пярну).
Можно только надеяться, что главный редактор Postimees отдает себе отчет в серьезности данной ситуации и ее возможном влиянии на жизнь девочки. Марко Михкельсон заявил, что будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу в марте 2023 года. Это не сюрприз, ведь последние 20 лет политика является его главным занятием и источником дохода. Но и сам Михкельсон должен приложить все усилия, чтобы восстановить свое доброе имя и свою репутацию. В Эстонии к понятию „репутация“ относятся очень легкомысленно, но хочется думать, что это не тот случай.
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