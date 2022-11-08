ОТ РЕДАКЦИИ | Уроки скандала Михкельсона отцам, детям и журналистам

Спустя полторы недели после того как издание Postimees опубликовало информацию о том, что член Рийгикогу Марко Михкельсон давал в полиции показания насчет неприличных фотографий своей падчерицы, Михкельсон заявил, что оставляет должность председателя комиссии по иностранным делам в Рийгикогу. Он отметил, что принял это решение чтобы позволить комиссии спокойно делать свою работу. Вероятно, на его решение так же повлияло отношение членов других партий, которые принялись обсуждать профессиональную пригодность Михкельсона на этой должности, а так же негативный настрой партнера реформистов по коалиции - Isamaa, которые противились тому, чтобы Михкельсон продолжал занимать свой пост.

Не секрет, что издание, которое сыграло ключевую роль в разворачивании скандала с Михкельсоном, Postimees и Kuku raadio, принадлежат одному из главных спонсоров Isamaa. На протяжении этих полутора недель, этот скандал являлся главной темой в эстонском обществе, однако общественность, тем не менее, не получила никакой подробной информации о казусе Михкельсона. Известен лишь какой-то отрывок судебного документа, касающийся опеки над детьми, и который старательно распространял адвокат отца детей нынешней жены Марко Михкельсона, его собственные слова, слова его жены и слова адвоката второй стороны. Поэтому очень сложно дать какие-либо моральные и юридические оценки этой истории, не имея представления о полной картине.

Тема много обсуждалась в СМИ, нашлись голоса за и против Михкельсона, но если дело действительно касалось бы преступления в отношении детей и имелись бы четкие доказательства, то этим должны были заниматься правовые органы и органы защиты детей, а не журналисты, политики и лидеры общественного мнения.