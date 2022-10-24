Полиция расследует два случая, когда девочки-подростки избили жертв чуть помладше: „Пожалуйста, не распространяйте видео в соцсетях!“

Представитель полицейского отдела Пярнумаа Тыну Кивис сообщил, что 17 октября к ним поступило сообщение о том, что три несовершеннолетние девочки, двоим из которых 14 лет, а одной - 15, избили 13-летнюю девочку в Старом парке, а затем у реки в городе Пярну.

Вчера они получили информацию о том, что 15-летняя девочка и 14-летняя девочка избили 12-летнюю девочку в квартире в волости Пярну. „К счастью, ни одна из девочек не получила серьезных травм“, — сказал Кивис.

„В обоих случаях известно, что нападавшие и потерпевшая знали друг друга, но, по имеющейся информации, эти два случая не связаны. По обоим эпизодам мы возбудили уголовные дела для выяснения обстоятельств. Мы сотрудничаем с органами по защите детей, молодежными работниками, родителями и другими специалистами, чтобы такие жестокие случаи больше не повторялись и чтобы помощь получили как жертвы, так и молодые люди, совершившие насилие“.

Руководитель отдела по связям с общественностью города Пярну Ану Юрма-Сакс сообщила, что специалисты по защите детей Пярну сотрудничают с полицией.

„Спасибо всем тем, кто проинформировал о случившемся. Нам известно об инциденте насилия в Пярнумаа, и этим занимается полиция. Однако у меня большая просьба: пожалуйста, не делайте новых постов с фото и видео этого преступления, а те, что уже есть, можно удалить“, — попросила капитан полиции Маарья Пунак в социальных сетях.

„Даже если ваша цель состоит в том, чтобы показать другим ужасную несправедливость, она может быть не всем понятна. Насилие в отношении молодого человека, совершенного перед камерами — это не то, чем стоит делиться, не говоря уже о дополнительных страданиях, причиняемых жертве“.