ВИДЕО | Март Вырклаэв о новом главе парламентской комиссии по иностранным делам: вопрос еще обсуждается

„Я глубоко понимаю его, что он не хочет участвовать в этом политическом поливании грязью, которое началось“, - сказал Вырклаэв.

На вопрос, принял ли Михкельсон решение уйти потому, что коалиционный партнер реформистов - партия Isamaa не поддержала бы, по всей видимости, продолжение его работы на посту главы парламентской комиссии, Вырклаэв прямо не ответил.

„Марко Михкельсон принял это решение полностью самостоятельно, - отметил Вырклаэв. - Утром мы пообщались, и он сказал, что сегодня сообщит об этом“.

Так как решение Михкельсона стало известно фракции реформистов сегодня, еще не успели обсудить, кто может стать новым главой комиссии по международным делам.

„Мы еще обсудим это, - сказал Вырклаэв. - Но, конечно, Партия реформ найдет достойного кандидата“.

Скандал с фотографиями

Скандал с неуместными фотографиями малолетних детей, которые сделал в 2020 году Марко Михкельсон, вспыхнул на прошлой неделе. Среди почти двадцати изученных полицией снимков был обнаружен один, на котором видна интимная зона голого ребенка.

Фотографии детей были сделаны Михкельсоном в присутствии матери детей.

Фотографии были обнаружены отцом детей, который живет отдельно от матери, и который посчитал, что детей на фотографиях пытались сексуализировать.

По утверждению Михкельсона, сразу после съемки они с женой (матерью детей) решили, что этот кадр надо стереть. Однако снимок из памяти мобильного телефона удален так и не был. Политик аргументировал это тем, что семья торопилась, поскольку на следующее утро они уезжали в путешествие.

По словам Михкельсона, когда он фотографировал детей, он не думал, что кто-то когда-либо может счесть эти изображения эротическими. Он согласился, что такое фотографирование могло нарушать права детей и пообещал больше так не делать.

Несмотря на то, что правоохранительные органы не нашли оснований для возбуждения уголовного дела, многие в обществе сочли действия депутата Рийгикогу предосудительными.