ЧП и криминал
07.11.2022, 14:50

Бдительные нарвитяне вызвали спасателей из-за изображения камина на телевизоре

 
ФОТО: Pixaby

В воскресенье утром в Нарве произошел инцидент, когда бдительные горожане вызывали спасателей из-за изображения камина на экране телевизора.

6 ноября в 05:50 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Тийманни в Нарве в одной из квартир соседи из дома напротив видят пламя.

Прибывшие на место спасатели установили, что речь идет об изображении камина, передающемся на экран телевизора.

Никакой опасности для окружающих не было.

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