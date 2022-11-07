07.11.2022, 14:50
Бдительные нарвитяне вызвали спасателей из-за изображения камина на телевизоре
ФОТО: Pixaby
В воскресенье утром в Нарве произошел инцидент, когда бдительные горожане вызывали спасателей из-за изображения камина на экране телевизора.
6 ноября в 05:50 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Тийманни в Нарве в одной из квартир соседи из дома напротив видят пламя.
Прибывшие на место спасатели установили, что речь идет об изображении камина, передающемся на экран телевизора.
Никакой опасности для окружающих не было.