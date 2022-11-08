ВИДЕО | „Не накликай себе лишних обязательств!“ Жителей Эстонии призывают пересмотреть свое поведение в интернете
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) запустил общенациональную кампанию „Не накликай себе лишних обязательств!“, цель которой — привлечь внимание к поведению в Интернете, опасностям и мошенничеству, распространяющимся в онлайн-среде.
„С нашими потребительскими привычками мы достигли эпохи, когда онлайн-покупки и подписание различных контрактов стали повседневным явлением. Однако, казалось бы, безопасные клики могут обернуться для нерадивого интернет-пользователя массой проблем и финансовых потерь. Мы считаем, что повышение осведомленности о кликах, которые мы делаем в Интернете, важно, чтобы люди могли уделять больше внимания договорным ловушкам и возможному мошенничеству, а также избегать ошибок как при онлайн-покупках, так и при принятии инвестиционных решений“, — объясняет глава отдела консультирования потребителей и предпринимателей Кристина Таммару.
Договорная ловушка, которая распространяется в Интернете, может состоять из разового предложения товара или услуги, участия в розыгрыше призов или подписки на бесплатный пробный период. Договорная ловушка может показаться обычной рекламой, ведь речь идет о предложениях, циркулирующих в Интернете, особенно в социальных сетях, где за бесплатным пробным периодом или разовой покупкой следует неожиданное обязательство по оплате. Потребитель нажимает и размещает заказ, не зная, что он связывает себя долгосрочным контрактом или платежным обязательством. Как правило, информация о дополнительных платежах представлена в оферте, но ее сложно заметить, потому что либо используется значительно меньший размер шрифта, либо менее заметные цвета или макет, чем остальной текст.
Такие предложения характеризуются описаниями, как „без риска“, „принимайте решение быстро“, „100%-ая гарантия“, поэтому попадание в договорную ловушку, в свою очередь, приводит к принятию вводящих в заблуждение условий договора. Домен интернет-магазина, который заканчивается на .ee или тот факт, что страница представлена на эстонском языке, не всегда дают основания полагать, что это эстонское предприятие. Также онлайн-магазины, веб-адрес которых имеет такие домены, как, .lv или .de, могут не быть латвийскими или немецкими компаниями, а о происхождении торговцев нельзя однозначно судить по используемому на сайте языку.
Кроме того, все большую популярность набирает инвестирование. Тем не менее, тема, которой не уделялось особого внимания, — это масштабы мошенничества, когда люди могут потерять очень большие суммы денег. В Интернете есть много страниц, где посетителю обещают высокие проценты за инвестиции, но один клик, позволяющий присоединиться к услуге, может привести к потере заработанных с таким трудом денег. Красивое предложение и возможность получить быструю и легкую прибыль могут отодвинуть рациональное мышление на задний план, но реальность такова, что „то, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, на самом деле таковым не является“.