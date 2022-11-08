ВИДЕО | „Не накликай себе лишних обязательств!“ Жителей Эстонии призывают пересмотреть свое поведение в интернете

„С нашими потребительскими привычками мы достигли эпохи, когда онлайн-покупки и подписание различных контрактов стали повседневным явлением. Однако, казалось бы, безопасные клики могут обернуться для нерадивого интернет-пользователя массой проблем и финансовых потерь. Мы считаем, что повышение осведомленности о кликах, которые мы делаем в Интернете, важно, чтобы люди могли уделять больше внимания договорным ловушкам и возможному мошенничеству, а также избегать ошибок как при онлайн-покупках, так и при принятии инвестиционных решений“, — объясняет глава отдела консультирования потребителей и предпринимателей Кристина Таммару.

Договорная ловушка, которая распространяется в Интернете, может состоять из разового предложения товара или услуги, участия в розыгрыше призов или подписки на бесплатный пробный период. Договорная ловушка может показаться обычной рекламой, ведь речь идет о предложениях, циркулирующих в Интернете, особенно в социальных сетях, где за бесплатным пробным периодом или разовой покупкой следует неожиданное обязательство по оплате. Потребитель нажимает и размещает заказ, не зная, что он связывает себя долгосрочным контрактом или платежным обязательством. Как правило, информация о дополнительных платежах представлена ​​в оферте, но ее сложно заметить, потому что либо используется значительно меньший размер шрифта, либо менее заметные цвета или макет, чем остальной текст.