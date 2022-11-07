В Кристийне установлены новые скамейки, урны и стойки для велосипедов

В этом году Управа района Кристийне поставила перед собой цель разместить новые скамейки в самых необходимых местах: возле многоквартирных домов, автобусных остановок, торговых центров и игровых площадок. При поддержке Таллиннского департамента окружающей среды и коммунальных хозяйства было установлено 56 скамеек в 25 местах для отдыха и общения.

При установке мусорных баков Управа района Кристийне исходила из того, чтобы они находились на некотором расстоянии от скамейки. Исходя из погодных условий, а также для обеспечения недоступности животным и птицам, были установлены закрытые мусорные баки.

Для удобства велосипедистов, в районе были установлены 42 велосипедные стойки. Материал стоек предназначен для наружного использования: ветер, дождь, а также другие погодные явления им нестрашны. Велосипедные стойки были установлены рядом со спортивными зданиями, игровыми площадками и местами отдыха.

„Качественная городская мебель делает пребывание в городском пространстве приятным как для горожан, так и для туристов, а также разнообразит пользование общественным пространством, поддерживая здоровый образ жизни и общение между людьми. Таким образом, достойная городская мебель повышает качество жизни горожан. Кроме того, городская мебель позволяет создать узнаваемый эстетический образ или идентичность города. При выборе мест мы исходили прежде всего из пожеланий и предложений жителей“, - сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Городская мебель изготовлена из высококачественных материалов, чтобы обеспечить ее устойчивость к погодным условиям и частому использованию, что, в свою очередь, делает продукт более экологичным.

Уличная мебель заказывалась у фирм: Exetry OÜ, Dambis OÜ и ParkDisain OÜ.