Новости Эстонии
09.11.2022, 10:20

„Мамочка, не надо, пожалуйста, не надо!“ Когда отчаянный крик ребенка - повод для звонка в Центр тревоги?

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Нарвитянка Ирина* была дома, когда услышала душераздирающие крики ребенка, ругань мамы и грохот предположительно в квартире этажом выше. Близко с соседями женщина знакома не была, так как недавно переехала, поэтому на очередной отчаянный крик девочки „Мамочка, пожалуйста, не надо“ отреагировала, дрожащими руками набрав номер Центра тревоги.

Минут через пять после звонка крики затихли. Но Ирина не находила себе места, бегая от окна к окну и ожидая, когда же приедет полицейский патруль. Женщина воспитывает двоих младших школьников и знает, что дети могут кричать по пустякам. Но в этой ситуации что-то ее напрягло - и она решила перестраховаться. Патруль прибыл к дому через 10 минут и уже звонил в домофон Ирине.

„Сначала полицейские поднялись ко мне, спросили, что случилось и обратили внимание, что в подъезде тихо. Я рассказала. Меня немного трясло от пережитого, не знаю, что именно меня так напугало, я же сама мама троих детей, один из которых уже взрослый, и знаю, что дети могут голосить по пустякам, но тут мне почему-то было важно отреагировать“.

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