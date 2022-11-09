„Мамочка, не надо, пожалуйста, не надо!“ Когда отчаянный крик ребенка - повод для звонка в Центр тревоги?

Минут через пять после звонка крики затихли. Но Ирина не находила себе места, бегая от окна к окну и ожидая, когда же приедет полицейский патруль. Женщина воспитывает двоих младших школьников и знает, что дети могут кричать по пустякам. Но в этой ситуации что-то ее напрягло - и она решила перестраховаться. Патруль прибыл к дому через 10 минут и уже звонил в домофон Ирине.

„Сначала полицейские поднялись ко мне, спросили, что случилось и обратили внимание, что в подъезде тихо. Я рассказала. Меня немного трясло от пережитого, не знаю, что именно меня так напугало, я же сама мама троих детей, один из которых уже взрослый, и знаю, что дети могут голосить по пустякам, но тут мне почему-то было важно отреагировать“.