09.11.2022, 10:20
„Мамочка, не надо, пожалуйста, не надо!“ Когда отчаянный крик ребенка - повод для звонка в Центр тревоги?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Нарвитянка Ирина* была дома, когда услышала душераздирающие крики ребенка, ругань мамы и грохот предположительно в квартире этажом выше. Близко с соседями женщина знакома не была, так как недавно переехала, поэтому на очередной отчаянный крик девочки „Мамочка, пожалуйста, не надо“ отреагировала, дрожащими руками набрав номер Центра тревоги.
Минут через пять после звонка крики затихли. Но Ирина не находила себе места, бегая от окна к окну и ожидая, когда же приедет полицейский патруль. Женщина воспитывает двоих младших школьников и знает, что дети могут кричать по пустякам. Но в этой ситуации что-то ее напрягло - и она решила перестраховаться. Патруль прибыл к дому через 10 минут и уже звонил в домофон Ирине.