Из Академии МВД пропало шесть единиц огнестрельного оружия, ректор уходит в отставку

Наряду с этим в ходе служебного надзора не удалось установить местонахождение шести единиц огнестрельного оружия, находящихся на вооружении Академии МВД. В связи с этим ректор академии уходит в отставку.

Тот факт, что местонахождение шести единиц огнестрельного оружия установить невозможно, выяснился в ходе проведения инвентаризации. Для выяснения причин Министерство внутренних дел провело служебное расследование и выявило существенные недостатки в обращении со служебных оружием и в системе внутреннего контроля. Также было установлено, что ответственные за оружие сотрудники недостаточно тщательно выполняли свои обязанности.

Как сообщил пресс-секретарь академии, инвентаризация была произведена в сентябре и все случаи исчезновения оружия были выявлены разом. „У нас нет оснований полагать, что оружие в результате злонамеренных действий попало в руки третьих лиц“, - сказал пресс-секретарь.

„Случившееся крайне прискорбно. На сегодняшний день мы скрупулезно пересмотрели принципы и процедуры обращения с нашим оружием и специальным средствами. Сейчас идет их обновление, чтобы вся организация работы, связанной с оружием, была корректной и эффективной, - прокомментировал ректор Академии МВД Марек Линк. - Чувствую себя ответственным за недостаточно эффективную организацию процессов, связанных с обращением с оружием, и покидаю свою должность. Мой последний рабочий день 11 ноября. Я уверен, что мои коллеги по академии впредь будут поддерживать корректную деятельность Академии МВД“.

Канцлер МВД Тармо Мийлитс сообщил, что выявленные в академии недостатки серьезны и взять на себя ответственность – единственно правильный шаг в этой ситуации.

„Крайне важно корректно документировать перемещение оружия и иметь полную информацию об этом в любое время“, — сказал Мийлитс.

Канцлер добавил, что в Академии МВД уже запущены необходимые процессы для устранения выявленных недостатков.

Об исчезновении оружия сообщили в полицию.