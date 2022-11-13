Невозможно сдержать эмоции, когда слышишь о насильниках - дедушке, брате, отчиме. Жертвы насилия остались без государственной помощи

Эти люди подвергались в детстве ненадлежащему сексуальному насилию в кругу семьи. Даже тогда, когда их родители узнавали о ненадлежащем обращении, они не поддерживали своих детей. Для тех, кто пережил такой опыт, единственным местом, где они могут получить помощь, стали группы поддержки. „Группа поддержки — это наша семья“, - говорят люди, руку помощи которым протянула некоммерческая организация Eesti SV Tugigrupid.

Мы встретились с четырьмя женщинами, которые пережили в детстве сексуальное насилие. Большая часть из них присоединилась к группе поддержки людей, переживших в детстве ненадлежащее сексуальное обращение, после передачи „Pealtnägija“ — „Очевидец“, героем которого стала испытавшая в детстве сексуальное надругательство Кадри. Эта взрослая женщина открыто рассказала свою историю, не пряча лица и не скрывая своего имени. После этой передачи несколько десятков жертв, подвергшихся в детстве ненадлежащему сексуальному обращению, написали сексологу Рите Холм. „Передача еще продолжалась, а письма уже начали поступать“, - рассказала Холм. За два месяца она создала в некоммерческой организации две эстонские и одну русскую группы поддержки. В начале 2022 года группа поддержки был создана в Тарту, к настоящему времени действует уже восемь групп: четыре в Таллинне, две в Тарту, по одной в Пярну и Пайде. Группы объединяют 104 человека.