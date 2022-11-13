13.11.2022, 15:03
Невозможно сдержать эмоции, когда слышишь о насильниках - дедушке, брате, отчиме. Жертвы насилия остались без государственной помощи(3)
ФОТО: Shutterstock
Группы поддержки людей, подвергшихся в детстве сексуальному насилию, больше не получают финансовой помощи. Между тем, такие группы являются для этих людей единственным спасением, пишет газета Eesti Päevaleht.
Эти люди подвергались в детстве ненадлежащему сексуальному насилию в кругу семьи. Даже тогда, когда их родители узнавали о ненадлежащем обращении, они не поддерживали своих детей. Для тех, кто пережил такой опыт, единственным местом, где они могут получить помощь, стали группы поддержки. „Группа поддержки — это наша семья“, - говорят люди, руку помощи которым протянула некоммерческая организация Eesti SV Tugigrupid.