ФОТО | Труд всей жизни недавно скончавшегося финна - отреставрированная мыза - уйдет с молотка

До недавнего времени мызу Вихтерпалу в Харьюмаа можно было найти на нескольких порталах по продаже недвижимости. Например, на портале Kinnisvara24.ee усадьба была выставлена на продажу за 2 900 000 евро. Однако на сегодняшний день объявление заархивировано, а продажа поместья „переместилась“ в аукционную среду судебных исполнителей и банкротных управляющих. Стартовая цена аукциона составляет 2 350 000 евро.