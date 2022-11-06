Новости Эстонии
06.11.2022, 21:56

ФОТО | Труд всей жизни недавно скончавшегося финна - отреставрированная мыза - уйдет с молотка

 
Мыза Вихтерпалу
Мыза Вихтерпалу
ФОТО: Kinnisvara24.ee

Мыза Вихтерпалу была делом всей жизни одного финна, вернувшего усадебный комплекс к жизни. Теперь мыза ищет нового владельца на аукционе, которым занимаются судебные исполнители и банкротные управляющие, пишет Ärileht.

До недавнего времени мызу Вихтерпалу в Харьюмаа можно было найти на нескольких порталах по продаже недвижимости. Например, на портале Kinnisvara24.ee усадьба была выставлена на продажу за 2 900 000 евро. Однако на сегодняшний день объявление заархивировано, а продажа поместья „переместилась“ в аукционную среду судебных исполнителей и банкротных управляющих. Стартовая цена аукциона составляет 2 350 000 евро.

Историческая усадьба

Главный усадебный дом датируется 1820-1830 годами и имеет два этажа. В усадьбе более 19 номеров класса люкс. В банкетном зале во время проведения крупных мероприятий могут разместиться более 100 гостей. В прилегающем доме с сауной есть 12 спален.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии