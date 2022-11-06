Американская студентка в Эстонии: „Мне нравится здесь общественный транспорт“

В надежде, что, возможно, некоторые иностранные студенты, у которых есть вопросы о жизни или учебе в Эстонии, прочитают это интервью (даже с помощью Google Translate), Кирстен добавляет, что веб-сайт New In Estonia был и остается для нее большим подспорьем. „О, я люблю эту страницу. „Почему у нас нет чего-то подобного в Америке?“ - ловила я себя на такой мысли. Я получила много практической помощи от этого веб-ресурса еще до того, как приехала в Эстонию. Он формирует довольно точную картину о том, что представляет собой эстонская культура, что должен учитывать живущий здесь иностранец и чего в целом ожидать при переезде“. Когда у Кирстен были проблемы со здоровьем в начале года и кратковременная паническая атака по поводу того, что будет дальше, то помощь она нашла на той же странице.

Перебраться сюда оказалось проще, чем ожидалось, и Кирстен хвалит государственные иммиграционные службы и коммуникацию. „Эстония во много раз более интернет-ориентирована, чем многие штаты в США , и любая информация находится в свободном доступе на различных веб-сайтах. Удивительно большое количество полезных веб-сайтов и информационных материалов было переведено на английский язык, и мне также удалось предоставить многие документы в цифровом виде“.

Кирстен кое-что узнала об Эстонии от оставшихся в нашей стране родственников, а в детстве она также несколько раз ездила с семьей на родину своей матери. „Несмотря на это, я чувствовала, что мои эстонские корни были для меня скорее загадкой, и я не совсем понимала, что это за страна“, — признается Кирстен. Но когда пришло время поступать в университет, девушка была уверена, что хочет учиться в Эстонии - в стране, где качественное высшее образование стоит дешево по сравнению с Америкой, и где жили ее родственники, которых Кирстен надеялась узнать поближе. „Я всегда думала о том, чтобы какое-то время пожить в Эстонии“, — объясняет свое решение нынешняя студентка Taltech. „У меня здесь есть семья, о которой я очень мало знаю, и язык, с которым я до сих пор мало соприкасалась, но который меня интересует“.

Из штата Вирджиния Кирстен приехала в Эстонию больше года назад и начала учиться на экономическом факультете TalTech. Безупречная репутация эстонского высшего образования в мире была не единственной причиной, которая привела Кирстен в Эстонию. Семейные корни также влекли его сюда. „Моя мама родилась и жила в Эстонии до возраста 21 года. Потом она переехала в Америку, где познакомилась с моим отцом“.

Бесплатный общественный транспорт и прогулки на природе

Глаза Кирстен загораются, когда она говорит об общественном транспорте. Общественный транспорт - моя мечта! (Public transport is a dream for me!) „В Америке я привыкла везде ездить на машине. Здесь общественный транспорт для студентов бесплатный, автобусы ходят по расписанию, почти везде есть остановки“.

В несколько ином настрое девушка рассказывает о зиме в Эстонии, к которой она надеялась быстро привыкнуть, но что оказалась сложнее, чем ожидалось. Адаптацию осложнял также несколько отдаленный и недоверчивый нрав эстонцев. „У меня здесь появились отличные друзья из других стран, но среди эстонцев у меня, скорее, знакомые. Они просто интроверты, и требуется много времени, чтобы завоевать их доверие.

Кирстен добавляет, что в Таллинне у нее было несколько неприятных ситуаций именно потому, что она иностранка. Она связывает их с непростой историей страны, в которой были разные оккупации со стороны нескольких иностранных государств. „Я понимаю, что это делает людей более недоверчивыми к иностранцам“, — говорит Кирстен. При этом девушка признается, что бывали моменты, когда она с грустью думала, что ей здесь не место или что она не подходит для жизни в Эстонии. К счастью, эти грустные мгновения уже в прошлом.

„Таллинн — красивый город“, — она быстро переводит разговор на более радостную тему и добавляет, что в целом нельзя сказать о том, каких сторон в ее нынешнем родном городе больше – хороших или плохих – скорее получаемый здесь опыт зависит от целей и желаний конкретного человека, приехавшего из другой страны. „Если вы приедете в Эстонию на вечеринку, то вы можете обнаружить, что оказались не в том месте. Но если вы ищете место, где можно лучше углубиться в себя и насладиться тишиной, то, я думаю, вы почувствуете себя здесь как дома“, — убеждена американка.

Что касается проживающих здесь эстонцев, то Кирстен считает, что они в целом очень находчивы, тихи, но ценят небольшие моменты и события. „Мне кажется, что эстонцы боятся перемен, но, вероятно, это потому, что в их жизни уже есть близкие отношения, отличные возможности для карьерного роста и достаточно возможностей, чтобы побыть наедине с собой и заниматься своими интересами и хобби, которые им нравятся“. По мнению Кирстен, местная природа играет важную роль в эстонском обществе и жизни людей, и ей также нравится бывать на свежем воздухе. „Мое любимое занятие — прогулки. Я хожу по пляжу, по лесу и ищу протоптанные тропинки. Эстония произвела на меня впечатление по многим причинам, но больше всего меня впечатляет природа. Это даже трудно описать“.

Данная работа проводится в рамках реализации проекта конкурса Фонда убежища, миграции и интеграции „Электронное обучение 2021-2022 для граждан третьих стран, прибывших в Эстонию на основании долгосрочной визы“. Проект AMIF2021-11 финансируется Европейским Союзом через Фонд убежища, миграции и интеграции и Министерство внутренних дел.

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