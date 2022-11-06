Из-за санкций объём грузоперевозок Operail сократился вдвое(4)
Объём грузоперевозок международного транспортного и логистического предприятия Operail за первые девять месяцев этого года составил 5,2 миллиона тонн, что вдвое меньше, чем за тот же период предыдущего года.
Согласно неаудированному консолидированному промежуточному отчёту за первые девять месяцев, объём грузоперевозок концерна Operail в Эстонии и Финляндии составил в сумме 5,2 миллиона тонн. Это на 48% меньше, чем за тот же период 2021 года. Из-за сокращения объёма грузоперевозок было сокращено свыше сотни работников. Причиной сокращения объёмов грузоперевозок являются санкции Эстонии и Европейского союза по отношению к странам-агрессорам, из-за чего прекратился транзит российских удобрений и белорусских нефтепродуктов через Эстонию.
Однако значительный рост за первые девять месяцев показали внутригосударственные мультимодальные грузоперевозки: их объём на 52% больше, чем за тот же период предыдущего года.
„Я рад, что работа в части внутригосударственных грузоперевозок принесла плоды, и рост был значительным. Мы перенесли с шоссе Эстонии на железную дорогу объём грузов примерно на 16 000 грузовых автомобилей, повысив этим безопасность шоссе для всех участников движения и сократив след транспортного сектора, – сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу. – Всё-таки очевидно, что внутригосударственный грузооборот, эстонский импорт и экспорт, а также транзит в северном и южном направлениях не заменят в ближайшее время прежний транзит“.
Из-за сокращения объёмов грузов бизнес-доходы Operail снизились с 55 миллионов евро до 42 миллионов евро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Концерн понёс убытки в размере 3,5 миллиона евро за девять месяцев, в прошлом году он получил прибыль в размере 3,5 миллиона евро за тот же период. Убытки увеличились за счёт чрезвычайных расходов, связанных с сокращениями, а также расходов на юридические и консультационные услуги, связанных с подготовкой к продаже активов. EBITDA, то есть прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации, за девять месяцев уменьшилась до 5,7 миллионов евро. EBITDA за аналогичный период предыдущего года составила 13,4 миллиона евро.
Помимо внутригосударственных мультимодальных перевозок, справиться с трудным годом предприятию помог бизнес по сдаче вагонов в аренду, который продолжает приносить прибыль. Также помогли средства, накопленные в предыдущие годы. Однако мы всерьёз беспокоимся о будущем эстонского железнодорожного сектора.
„Вся железнодорожная инфраструктура в Эстонии уже много лет поддерживается за счёт доходов от сдачи вагонов в аренду и больших объёмов транзита. Сейчас транзит уменьшился в разы, а затраты на содержание железной дороги остались прежними или растут вместе с общим ростом цен. Если в будущем за содержание всей железной дороги придётся платить за счёт местных грузов, то их перевозки перейдут на шоссе из-за цены, поэтому будущее железной дороги как самого безопасного и экологически чистого вида транспорта в Эстонии находится под серьёзной угрозой, – заметил Тоомсалу. – Руководство Operail усердно работает над тем, чтобы грузы можно было перевозить по железной дороге и в будущем“.
Operail — железнодорожное предприятие, принадлежащее Эстонской Республике, основными направлениями деятельности которого являются грузоперевозки, ремонт и строительство локомотивов и вагонов, а также аренда подвижного состава. Предприятие даёт работу примерно 400 работникам. Помимо материнского предприятия (AS Operail) в концерн Operail также входят занимающееся строительством и ремонтом подвижного состава предприятие Operail Repairs OÜ, занимающиеся сдачей вагонов в аренду предприятия AS Operail Leasing и Operail Leasing Finland Oy, а также финское железнодорожное транспортное предприятие Operail Finland Oy.