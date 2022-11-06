Из-за санкций объём грузоперевозок Operail сократился вдвое

Согласно неаудированному консолидированному промежуточному отчёту за первые девять месяцев, объём грузоперевозок концерна Operail в Эстонии и Финляндии составил в сумме 5,2 миллиона тонн. Это на 48% меньше, чем за тот же период 2021 года. Из-за сокращения объёма грузоперевозок было сокращено свыше сотни работников. Причиной сокращения объёмов грузоперевозок являются санкции Эстонии и Европейского союза по отношению к странам-агрессорам, из-за чего прекратился транзит российских удобрений и белорусских нефтепродуктов через Эстонию.

Однако значительный рост за первые девять месяцев показали внутригосударственные мультимодальные грузоперевозки: их объём на 52% больше, чем за тот же период предыдущего года.

„Я рад, что работа в части внутригосударственных грузоперевозок принесла плоды, и рост был значительным. Мы перенесли с шоссе Эстонии на железную дорогу объём грузов примерно на 16 000 грузовых автомобилей, повысив этим безопасность шоссе для всех участников движения и сократив след транспортного сектора, – сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу. – Всё-таки очевидно, что внутригосударственный грузооборот, эстонский импорт и экспорт, а также транзит в северном и южном направлениях не заменят в ближайшее время прежний транзит“.

Из-за сокращения объёмов грузов бизнес-доходы Operail снизились с 55 миллионов евро до 42 миллионов евро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Концерн понёс убытки в размере 3,5 миллиона евро за девять месяцев, в прошлом году он получил прибыль в размере 3,5 миллиона евро за тот же период. Убытки увеличились за счёт чрезвычайных расходов, связанных с сокращениями, а также расходов на юридические и консультационные услуги, связанных с подготовкой к продаже активов. EBITDA, то есть прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации, за девять месяцев уменьшилась до 5,7 миллионов евро. EBITDA за аналогичный период предыдущего года составила 13,4 миллиона евро.