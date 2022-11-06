Isamaa и соцдемы в понедельник обсудят, сможет ли Михкельсон остаться на посту председателя комиссии по иностранным делам

Председатель Isamaa и вице-спикер Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер в начале недели заявил, что считает отставку Михкельсона лучшим решением для всех, и за неделю его мнение не изменилось.

„Я по-прежнему считаю, что это было и остается лучшим решением, но когда мы начнем обсуждение, то послушаем мнение людей“, – сказал Сеэдер. Он добавил, что не будет публично спекулировать на том, что произойдет в понедельник после обсуждений, а будет исходить из реальной ситуации.

Председатель EKRE и второй вице-спикер Рийгикогу Мартин Хельме объявил в пятницу в СМИ, что отказывается утверждать зарубежные визиты Михкельсона. По словам Сеэдера, руководство Рийгикогу обсудит это во вторник.

Это противостояние между Партией реформ и EKRE. Лаури Ляэнеметс

„Как член Рийгикогу, как председатель комиссии, человек с его репутацией не может никуда ехать. Я надеюсь, что и он, и его коллеги по фракции поймут, что он просто ни при каких обстоятельствах не подходит для того, чтобы быть официальным лицом Эстонского государства за рубежом“, — объяснил Хельме свой отказ.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сообщил, что на данный момент партия еще не обсуждала вопрос о продолжении работы Михкельсона и сделает это в понедельник. Что касается блокировки зарубежных визитов, то Ляэнеметсу жаль, что не занимаются существенными проблемами. „Это противостояние между Партией реформ и EKRE “, – сказал он.

Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев сказал в воскресенье в интервью Delfi, что в том, что касается продолжения работы Михкельсона, позиция партии не изменилась. „В этом вопросе мы доверяем правоохранительным органам, которые не начали никакого расследования, и Марко Михкельсону, который прояснил ситуацию“, - повторил Вырклаев.

„То, что сейчас делает Мартин Хельме, возмутительно. Это просто упрямство, - подчеркнул Март Вырклаев. - Разумеется, частью парламентской работы и культуры не должно быть то, что член правления решает таким образом превышать свои полномочия и вставать в позу“.

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