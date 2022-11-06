Спасательный департамент бьет тревогу: одинокие пожилые люди стали слишком часто падать у себя дома

Специалист констатирует: за последние четыре года количество вызовов, связанных с падениями, выросло на 75%. То есть вскрытие подтвердило, что смерть наступила именно в результате падения.

„В том году было 126 смертей, из них 55%, то есть 70 смертей были получены у себя дома. Это на самом деле страшные цифры! Люди спотыкаются и головой ударяются, из-за чего впоследствии умирают. Иногда – сразу, иногда – спустя какое-то время, в зависимости от полученных травм. Это очень печально, и, как показывает статистика и практика, в последнее время эти цифры стали резко расти“, – подчеркивает он.

Чем быстрее окажут помощь, тем лучше

– В чем же может быть причина?

– Население Эстонии стремительно стареет, средний возраст жителя Эстонии растет, и в то же время растет и эмиграция. То есть молодежь уезжает из страны, оставляя тут своих родителей и бабушек-дедушек. И они оказываются вынуждены справляться со всем в одиночестве и самостоятельно. Они могут – это лично мое мнение! – недополучать помощь со стороны. Как выясняется, далеко не каждый пенсионер знает, что он может получить помощь от волости или местного самоуправления. Но детально эта проблема еще до конца не изучена.

– Какую помощь он может получить?

– Многое зависит от его положения и проблем, с которыми он сталкивается. Например, если пенсионер не может сходить сам в магазин, то он может обратиться в волость, которая переправит проблему в Департамент социального страхования, и человеку будут приносить продукты. Или если он не справляется с делами по дому, то ему могут оказывать помощь с уборкой. То есть индивидуальный подход.

Самое главное – человек должен не молчать и дать о себе знать! Если проблема уже в запущенном состоянии, то решить ее намного сложнее. Когда мы приходим в квартиры – например, на вызов с падением или просто посещаем людей, чтобы поговорить на противопожарную тематику – то нередко замечаем, что очень многие квартиры находятся в запущенном состоянии.