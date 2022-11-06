Спасательный департамент бьет тревогу: одинокие пожилые люди стали слишком часто падать у себя дома(8)
По статистике, в последнее время стало слишком много падений пожилых людей у себя дома. Спасательный департамент бьет тревогу: у нас слишком много смертей, полученных в результате несчастных случаев, связанных с падениями. То есть пожилые люди падают у себя дома, а встать уже не могут. Если телефон остался в другой комнате, то и помощь вызвать они тоже уже не могут. Руководитель спасательного звена Йыхвиской спасательной команды Артем Троицкий рассказал, что можно предпринять уже сейчас, чтобы спасти себе или своему близкому жизнь. Материал „МК-Эстония“.
Специалист констатирует: за последние четыре года количество вызовов, связанных с падениями, выросло на 75%. То есть вскрытие подтвердило, что смерть наступила именно в результате падения.
„В том году было 126 смертей, из них 55%, то есть 70 смертей были получены у себя дома. Это на самом деле страшные цифры! Люди спотыкаются и головой ударяются, из-за чего впоследствии умирают. Иногда – сразу, иногда – спустя какое-то время, в зависимости от полученных травм. Это очень печально, и, как показывает статистика и практика, в последнее время эти цифры стали резко расти“, – подчеркивает он.
Чем быстрее окажут помощь, тем лучше
– В чем же может быть причина?
– Население Эстонии стремительно стареет, средний возраст жителя Эстонии растет, и в то же время растет и эмиграция. То есть молодежь уезжает из страны, оставляя тут своих родителей и бабушек-дедушек. И они оказываются вынуждены справляться со всем в одиночестве и самостоятельно. Они могут – это лично мое мнение! – недополучать помощь со стороны. Как выясняется, далеко не каждый пенсионер знает, что он может получить помощь от волости или местного самоуправления. Но детально эта проблема еще до конца не изучена.
– Какую помощь он может получить?
– Многое зависит от его положения и проблем, с которыми он сталкивается. Например, если пенсионер не может сходить сам в магазин, то он может обратиться в волость, которая переправит проблему в Департамент социального страхования, и человеку будут приносить продукты. Или если он не справляется с делами по дому, то ему могут оказывать помощь с уборкой. То есть индивидуальный подход.
Самое главное – человек должен не молчать и дать о себе знать! Если проблема уже в запущенном состоянии, то решить ее намного сложнее. Когда мы приходим в квартиры – например, на вызов с падением или просто посещаем людей, чтобы поговорить на противопожарную тематику – то нередко замечаем, что очень многие квартиры находятся в запущенном состоянии.
Бывает, что некоторые пенсионеры уже не справляются с повседневными задачами – например квартиру прибрать, вещи разложить. И это все накапливается, как снежный ком. И бывает, что человек в этих же вещах запутывается или об них спотыкается, падает и оказывается в беспомощном положении. Человек получает травму, и чем дольше он пролежит, тем меньше шансов его спасти. Когда спасатели приходят открывать дверь, то видят нередко, что ситуация уже сложная.
– По статистике, чаще всего пожилые люди падают у себя дома в трех уездах. И лидирует среди всех уголков Эстонии – Ида-Вирумаа. Как вы думаете, почему?
– Мое личное мнение – тут есть две причины. Во-первых, молодежь уезжает из региона, оставляя своих родителей и бабушек-дедушек одних. Во-вторых, основное население в этом регионе – более пожилое, чем в других уездах Эстонии. Я думаю, что есть и третья причина – многие пенсионеры не осведомлены, что у них есть возможность получать помощь от местного самоуправления. К сожалению, никаких детальных исследований на эту тему нет.
Падают люди, в основном, по двум причинам: либо что-то со здоровьем случилось, либо споткнулся обо что-то и упал, а встать уже сам не может.
Проблемы со здоровьем, в свою очередь, могут быть вызваны тем, что человек своевременно не принимает лекарства, которые ему прописывает врач. Или поскальзывается-спотыкается обо что-либо. Роковыми могут стать также дверные проемы или стулья, если ножка шатается или надломана. Человек потерял равновесие, попытался ухватиться за стул, там ножка доломалась до конца, и он упал. А встать уже не может.
Не ждите несколько дней!
– Что бы вы как специалист могли бы посоветовать пожилым людям? Что им можно сделать уже сейчас, чтобы в случае падения дома получить помощь как можно скорее?
– Самое первое и самое важное – сделать дубликат ключа от входной двери и дать его кому-то из родственников, близких, знакомых, соседей, друзьям по подъезду или члену правления квартирного товарищества. То есть человек в случае чего сможет открыть дверь. Или вот приходит родственник и говорит, что пару дней уже бабушка не отвечает на звонки, я волнуюсь, что что-то случилось. Мы спрашиваем: „А ключ есть?“ – „Ключа нет, она нам его не дает“. Поэтому Спасательный департамент настоятельно – прямо вот очень настоятельно! – рекомендует сделать копию ключей и дать кому-то, кому вы доверяете.
Потому что основная проблема при таких вызовах – дверь закрыта, и спасатели и скорая не могут попасть в квартиру, чтобы оказать помощь. При этом соседи слышат, как человек зовет на помощь, или говорят, что уже пару дней не видели и не слышали соседку. И никак не попасть в квартиру, чтобы проверить, все ли в порядке.
Если уж совсем ни у кого ключей нет, то мы используем авто-лестницу или раздвижную лестницу и проникаем в квартиру через окно. Если находим пострадавшего, то открываем дверь для медиков. К сожалению, обычно, когда мы заходим в квартиру, уже лежит труп.
– Что еще можно предпринять, чтобы вовремя успеть оказать человеку помощь?
– Можно посоветовать людям, чтобы они друг за другом присматривали. Например, пенсионеры-соседи по подъезду периодически бы общались, ходили друг к другу в гости, присматривали бы за соседями. Договориться, может быть, чтобы они навещали своего соседа или созванивались. И если что – то чтобы шли проверяли. Своевременно оказанная помощь может спасти человеку жизнь.
Были такие вызовы, когда нам говорили: „Вот, бабушку-соседку не видно уже четыре дня, наверное, что-то случилось“. Полиция тогда сразу смотрит больницы, тюрьмы, морги – все места, куда могут человека доставить. Затем проверяют, может быть, в отпуск к детям-внукам уехала. И когда все возможные варианты проверены, что человек никуда не поступал, и вызовов по этому адресу не было, тогда принимают решение в квартиру зайти. И бывали такие случаи, что заходили в квартиру, а там – бабушка или дедушка, которые пролежали уже четыре дня. Чем дольше человек лежит, тем хуже становится его состояние.
И были такие случаи, когда внук приезжал из Таллинна и говорил, что дедушка уже пару дней не выходит на связь. Пару дней… А чего вы ждали пару дней? И когда открывали дверь, то человек вроде бы еще живой, его забирали в больницу, и потом приходила информация, что он умер.
Поэтому важно максимально часто контактировать, дать ключи близким-знакомым-родственникам и договориться, чтобы в случае, если вы не выходите на связь в течение какого-то времени, шли бы и проверяли, все ли с вами в порядке.
– То есть не ждать пару дней?
– Да. Можно договориться каждый вечер часов в шесть созваниваться. Или чтобы предупреждали, например: „Слушай, я тут на пару дней к внукам уеду, если что – я нахожусь там-то“. И дать какой-то контакт, чтобы люди знали, как связаться.
Не нужно ждать 3–4 дня, пока уже запах пойдет. Были и такие случаи, когда соседи звонили и говорили, что вот уже как-то попахивает. Тут уже очевидно, что что-то случилось. И вот как раз такие ситуации и входят в статистику, когда человек падает.
В начале лета у меня был такой случай: бабушка споткнулась и упала. И мы приехали помогать скорой вытаскивать ее из квартиры. Потому что квартиры была очень сильно захламлена – все было в каких-то вещах, каких-то мешках, шкафы стояли… К счастью, помощь тогда подоспела вовремя – бабушка в тот раз смогла сама вызвать скорую, ее отвезли в больницу, и ее удалось спасти. С моей стороны были предприняты действия, я сообщил об этом дальше… Но, к сожалению, через месяц мы получили снова вызов в ту же квартиру. В этот раз звонок поступил от соседки, которая забеспокоилась, что бабушку уже пару дней не видно. Мы во второй раз проникли через окно – и бабушку спасти уже не удалось. Бабушка споткнулась, головой ударилась – и все. Два дня – это срок.
Помогут приборы и устройства
– Что можно посоветовать человеку предпринять, чтобы он мог позвать на помощь в случае, если споткнулся, а встать уже не может?
– Носить телефон всегда с собой – в кармане или на шнурке на шее. Также есть много различных умных устройств, которые могут понять, что человек упал, и вызвать помощь. Отправить сигнал о помощи, например, знакомым или родственникам или через колл-центры сообщить, что человеку нужна помощь. В колл-центрах в таких случаях могут, в свою очередь, связаться с 112.
Такими устройствами могут быть, например, умные браслеты, которые распознают падение, и благодаря им можно позвать на помощь. То есть либо браслет сам вызывает помощь (номера указаны в договоре), либо на браслете есть красная кнопка – при нажатии на которую и удерживании ее в течение 2–3 секунд дальше передается сигнал, что человеку нужна помощь.
Также есть специальные умные датчики, которые передают сигнал тревоги, если в квартире или доме в течение заданного времени не было ни одного движения. То есть шесть часов подряд движения не было, хотя они должны были быть. Все это программируют специалисты, и это все действительно работает! Эти решения однажды могут спасти вам или вашему близкому жизнь.