Экономика
06.11.2022, 17:24

Несметные богатства самого состоятельного человека на планете

 
Кто был первым миллиардером?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: elwynn | Shutterstock

Считается, что самым богатым человеком всех времен и народов является некий император. О том, кто это, а также о самых богатых людях современности пишет Ärileht.

Когда дело доходит до богатства, для каждого временного отрезка появляется своя шкала. То, что сегодня значит быть „богатым“, может сильно отличаться от того, что это означало столетие назад. Другими словами, мы видим, что по мере того, как инфляция увеличивает стоимость жизни, растет и число миллиардеров.

В 2021 году Forbes сообщал, что в мире 2755 миллиардеров. По сравнению с 2020 годом добавилось почти 500 новых миллиардеров. Больше всего миллиардеров в США, за ними следуют Китай и Индия. Но кто был самым богатым человеком всех времен?

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