Несметные богатства самого состоятельного человека на планете

Когда дело доходит до богатства, для каждого временного отрезка появляется своя шкала. То, что сегодня значит быть „богатым“, может сильно отличаться от того, что это означало столетие назад. Другими словами, мы видим, что по мере того, как инфляция увеличивает стоимость жизни, растет и число миллиардеров.