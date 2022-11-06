Статистика: в каких условиях живут эстонские пенсионеры?

„Людей пенсионного возраста в Эстонии – 272 164 человека, – говорит ведущий аналитик Кристьян Эрик Лойк. – То есть каждый пятый в нашей стране – человек пенсионного возраста. 2/3 из них – женщины и 1/3 – мужчины. Среди русских – 23% пенсионеры, среди эстонцев – 19%“.

По его словам, чаще всего пенсионеры живут одиноко: 36% из них проживают одни. Для сравнения, если брать все население Эстонии, то в одиночестве живут лишь 20%, или каждый пятый.

30% людей пенсионного возраста живут в частных домах и 67% – в квартирах. И обычно эти квартиры расположены в старых домах.

„В среднем дом человека старше 65 лет построен на четыре года раньше, чем в среднем по стране, – говорит Лойк. – То есть дома, где живут люди пенсионного возраста, обычно на четыре года старше, чем в среднем по стране“.

Он добавляет, что лишь небольшая часть пожилых людей живет в новых домах.

„Однако места у них больше, – отмечает аналитик. – Так как они в основном живут поодиночке и редко когда вдвоем, то в среднем на каждого приходится по 42 квадратных метра жилплощади. Для сравнения, в целом по стране на каждого жителя Эстонии приходится по 30,1 квадратного метра жилплощади“.