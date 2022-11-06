Президент Карис - Генсеку ООН: мы должны поддержать продление соглашения по вывозу зерна из Украины

Также Карис и Гутерриш обсудили продолжающиеся активные действия России по дестабилизации деятельности ООН и Совета Безопасности ООН.

Президент Карис поблагодарил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за его работу в поддержку Украины и подчеркнул важность активного участия ООН в решении проблем, вызванных агрессией России.

Глава эстонского государства и Генеральный секретарь ООН сочли важным продление соглашения об экспорте зерна из украинских портов, срок которого истекает 19 ноября. „Экспорт зерна из Украины должен продолжаться, это соглашение уже помогло экспортировать более 10 миллионов тонн зерна из Украины“, - подчеркнул президент Карис.

Карис выразил сожаление, что Россия начала угрожать ООН и бессовестно злоупотребляет своим членством в Совете Безопасности ООН, распространяя свою пропаганду и дезинформацию о так называемых грязных бомбах и биолабораториях. „Эстония осуждает угрожающие послания агрессора в адрес ООН и полностью поддерживает Генерального секретаря и его команду в их работе“, - сказал президент Карис.