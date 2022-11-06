Камеры контроля скорости на Рейди теэ и Пирита теэ заработают уже в этом году

В Таллиннском транспортном департаменте ERR сообщили, что в Таллинне уже ведутся приготовления к тому, чтобы камеры, расположенные на Рейди теэ и Пирита теэ, начали измерять скорость; до сих пор камеры там лишь фиксировали транспортный поток.

В Таллинне вместе с дорожными камерами Рейди теэ и Пирита теэ установлено пять стационарных камер контроля скорости. „На данный момент работают две стационарные системы надзора за дорожным движением, расположенные на перекрестке Кристийне“, – сказал глава Департамента транспорта Андрес Харьо.

В настоящее время Таллинн не планирует приобретать мобильные или передвижные камеры контроля скорости, хотя в феврале этого года тогдашний вице-мэр Андрей Новиков заявил, что мобильные камеры контроля скорости дешевле и эффективнее.

По словам Харьо, закупать больше стационарных камер контроля скорости также не планируется.

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