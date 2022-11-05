Мал да удал? Маленькие магазины с трудом выдерживают конкуренцию с торговыми сетями
Для большинства в наше время привычно делать продовольственные покупки в крупных магазинах. О существовании отдельных небольших или подвальных магазинчиков многие уже позабыли, хотя они еще существуют и как-то даже держатся на плаву. В чем их преимущества, узнавала „МК-Эстония“.
В Таллинне один за другим открываются гипер- и супермаркеты. Кажется, что на торговом пространстве уже нет места для мелких продуктовых магазинов. И их, действительно, не так много, в глаза они не бросаются, и если не знаешь, где конкретно находится такой магазин, то и не сразу его обнаружишь. Зато везет тем людям, кто живет непосредственно рядом с такими магазинами. Для многих из них такой магазин становится „домашним“, куда всегда можно забежать за какой-то мелочью.
Татьяна живет в многоквартирном доме в Ласнамяэ, рядом с которым есть подвальный магазинчик „классического“ типа.
„Люблю этот магазин за то, что можно быстро, чуть ли не в тапках выскочить за сигаретами или послать дошкольника в магазин за булкой и весь его путь проследить в окно. При этом в подвальный магазин идешь всегда за чем-то конкретным и меньше тратишь на спонтанные покупки. „Наш“ магазин расположен впритык к парку и очень удобен для собачников, гуляющих мам с колясками и детей. Можно быстро купить воду или шоколадку, а не идти в супермаркет и стоять в очереди в кассу. Но покупать там продукты по-серьезному, конечно, уже не хочется – в супермаркетах и выбор больше, и цены часто ниже, например за счет акций“, – делится Татьяна.
„Это очень удобно, когда небольшой магазинчик есть прямо у дома. Когда мы жили в районе Тонди, нам приходилось ездить за покупками в „Ярве Сельвер“. И как же выручал небольшой магазин в соседнем доме, когда надо было срочно что-то купить – то сметана закончилась, то мороженого захотелось. Да и не всегда хочется идти в большой супермаркет, брать тележку, обходить все ряды, что-то искать – а крупные торговые сети периодически меняют товары местами. Если нужна бутылка воды или шоколадка, куда удобнее забежать в маленький магазинчик и купить там. Из минусов – в таких магазинах всегда узкий ассортимент. Но в этом же и плюс – нередко там продаются товары, которых нет в больших супермаркетах“, – делится своими наблюдениями Ирина.
Дороже, но ближе
Жирный минус этих магазинов в том, что цены в них ощутимо выше, чем в торговых сетях. Но это неизбежно. Ведь и владельцы этих магазинов закупают товар не по тем ценам, по которым закупают его торговые сети.
„У фирм, которые предоставляют товар, разные ценовые барьеры для больших магазинов и маленьких. Разрыв колоссальный. Мы ведь не можем заказать то количество товара, которое заказывают торговые сети. Отсюда и разница в стоимости“, – говорит Авитис, владелец магазина Koldepood, который работает уже 14 лет.
Он также добавляет, что сложностей с ведением бизнеса много. Все делается за счет своих денежных ресурсов. Какой-то помощи от государства предприниматель не получает. Да и посетители толпами тоже не ходят.
„Маленький магазин для покупателей удобен, если кто-то что-то забыл в больших магазинах купить. Вот за этим и ходят“, – говорит Авитис.
Уже не выручает и продажа алкогольных напитков. Закон не позволяет продавать напитки крепче 21 градуса. Кроме того, цены на алкоголь здесь тоже выше, чем в больших магазинах.
„Как убрали крепкий алкоголь, так и продажи у нас снизились. Часто мы слышим, что у нас все дороже, чем рядом в „Сельвере“. Но с этим мы бороться не можем, – говорит Авитис. – Да и что у нас есть, чего нет у них. У них выбор больше, конечно“.
Авитис признает, что уже думает о закрытии магазина, особенно ввиду высокой стоимости электричества.
Владелец небольшого магазина по адресу Копли, 80, тоже думает о его закрытии. Магазин работает уже 12 лет.
„Хоть наше преимущество в том, что мы находимся в шаговой доступности для близлежащих домов, это не вытягивает нас. Посетителей становится все меньше. Думаю, в ближайшее время мы закроемся. Уже не хочу этим заниматься“, – говорит владелец Бахрам.
Расходы окупаются
Небольшой магазинчик, о котором упоминала Ирина, притаился на улице Юрдевео на первом этаже деревянного жилого дома. В нем определенно есть что купить. Есть, например, молочные продукты, мясные изделия, немного овощей и фруктов, разные алкогольные и безалкогольные напитки, бакалейные товары, свежая выпечка, замороженные продукты.
Заходим сюда ближе к концу рабочего дня. Магазин не пустует. Покупатели постоянно заходят. За полчаса примерно 20 человек успели что-то приобрести.
„Кто что забыл купить, за тем и заходят к нам. Дети забегают за сладостями, – говорит продавщица Лидия. – Мы работаем больше 20 лет. Не могу сказать, что чувствуем конкуренцию с сетями, но об этом лучше владелец скажет“.
Лидия сама работает в магазине с самого его открытия и очень довольна этим местом.
„Конечно, самая большая наша проблема – это конкуренция с большими сетями. С их ценами мы соперничать не можем. Поставщики и производители не предлагают маленьким магазинам тех цен, которые они дают большим сетям. Но мы стараемся предоставлять своим клиентам самую хорошую цену, а также хороший выбор продуктов и предметов первой необходимости. Это цель нашего магазина на протяжение уже 20 лет“, – говорит его владелица Людмила Балик.
Она говорит, что за последние годы изменились требования к маленьким магазинам со стороны санитарной и трудовой инспекции. Эти требования иногда очень трудно притворять в жизнь в малом бизнесе.
„Отличие нашего магазина от больших в том, что мы находимся рядом с домом. Можно быстренько забежать, не переодеваясь и в тапочках, и купить что-то необходимое. Иногда даже можно заказать какой-то конкретный товар. Поэтому многие и выбирают наш магазин“, – говорит Людмила.
Женщина не может предположить, сколько клиентов в день посещает магазин. Но прибыли достаточно, чтобы оплачивать все расходы, налоги и выплачивать зарплаты сотрудникам.
„Хотя, конечно, в этом году очень выросли счета за энергию. Потому не знаю, чего ждать от зимы“, – говорит Людмила.
Со стороны Сельскохозяйственного и продовольственного департамента к небольшим магазинам предъявляются те же требования, что и к крупным магазинам, и в целом к пищевым предприятиям. Они также подлежат регулярному контролю.
„К сожалению, нельзя выделить результаты контроля, которые касались бы разных типов магазинов. Но в целом в 2021 году в розничной торговле было выявлено, например, несоответствие предприятий плану самоконтроля и содержание продуктов при неправильной температуре в магазине. Также были случаи, когда у сотрудников отсутствовали справки о здоровье или не был пройден курс пищевой гигиены“, – объясняет Трийну Аллика, главный специалист продовольственного отдела департамента.