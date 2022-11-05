Мал да удал? Маленькие магазины с трудом выдерживают конкуренцию с торговыми сетями

В Таллинне один за другим открываются гипер- и супермаркеты. Кажется, что на торговом пространстве уже нет места для мелких продуктовых магазинов. И их, действительно, не так много, в глаза они не бросаются, и если не знаешь, где конкретно находится такой магазин, то и не сразу его обнаружишь. Зато везет тем людям, кто живет непосредственно рядом с такими магазинами. Для многих из них такой магазин становится „домашним“, куда всегда можно забежать за какой-то мелочью.

Татьяна живет в многоквартирном доме в Ласнамяэ, рядом с которым есть подвальный магазинчик „классического“ типа.

„Люблю этот магазин за то, что можно быстро, чуть ли не в тапках выскочить за сигаретами или послать дошкольника в магазин за булкой и весь его путь проследить в окно. При этом в подвальный магазин идешь всегда за чем-то конкретным и меньше тратишь на спонтанные покупки. „Наш“ магазин расположен впритык к парку и очень удобен для собачников, гуляющих мам с колясками и детей. Можно быстро купить воду или шоколадку, а не идти в супермаркет и стоять в очереди в кассу. Но покупать там продукты по-серьезному, конечно, уже не хочется – в супермаркетах и выбор больше, и цены часто ниже, например за счет акций“, – делится Татьяна.

„Это очень удобно, когда небольшой магазинчик есть прямо у дома. Когда мы жили в районе Тонди, нам приходилось ездить за покупками в „Ярве Сельвер“. И как же выручал небольшой магазин в соседнем доме, когда надо было срочно что-то купить – то сметана закончилась, то мороженого захотелось. Да и не всегда хочется идти в большой супермаркет, брать тележку, обходить все ряды, что-то искать – а крупные торговые сети периодически меняют товары местами. Если нужна бутылка воды или шоколадка, куда удобнее забежать в маленький магазинчик и купить там. Из минусов – в таких магазинах всегда узкий ассортимент. Но в этом же и плюс – нередко там продаются товары, которых нет в больших супермаркетах“, – делится своими наблюдениями Ирина.

Дороже, но ближе