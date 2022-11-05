НАВЯЗЧИВАЯ ОПЕКА | Родственники считают, что чиновники активно опекают пожилую женщину ради наследства

„Моя дочка сразу же поехала туда на поезде, – поясняет Марина. – Она поговорила с врачом, выяснила, какой у Тийны диагноз. У нее вообще-то эпилепсия, и вполне возможно, что был приступ и она упала. В итоге Тийна пробыла в Валгаской больнице около трех недель, ее поставили более-менее на ноги, здоровье восстановили. Дочь перевезла ее в Элваскую больницу, где тоже должны были продолжать лечение, но вдруг начали происходить странные вещи!“

„31 июля мы собирались к Тийне приехать, как обычно, на ее день рождения, – рассказывает Марина. – Ей должен был исполниться 91 год. Но когда мы, как всегда перед днем рождения, позвонили, чтобы предупредить, когда мы приедем, трубку никто не взял. Мы стали волноваться, позвонили Ольге. Ольга нам сообщила, что Тийна в больнице. Якобы Андра, соцработница из волости, пришла к ней домой и нашла ее дома лежащей на полу. Она вызвала скорую помощь, и Тийну отвезли в больницу в Валга“.

„К ней также ходила по будним дням помощница, очень хорошая женщина из соседнего дома по имени Ольга, – рассказывает Марина. – А потом управа волости Элва к ней приставила соцработницу Андру. И эта Андра тоже стала к ней ходить два раза в неделю – параллельно с Ольгой“.

„Родственница наша по имени Тийна живет в городке Элва, – начинает свой рассказ Марина. – Раньше она жила там со своей мамой, но уже лет десять как она осталась без нее. Но одна она, в принципе, никогда не была – у Тийны есть в общей сложности восемь родственников, они всегда за ней присматривали – и мы, и еще одни дальние родственники никогда не оставляли ее. Мы регулярно ей звонили и каждое лето надолго приезжали“.

„Иначе она поменяет замки в квартире, – добавляет Марина. – Мы очень удивились! Тийна много лет назад написала завещание в пользу моей мамы, и я теперь, получается, ее прямая наследница. Также Тийна отдала моей дочке свою банковскую карту, чтобы мы могли покупать и привозить ей лекарства и все, что нужно. Когда об этом узнали в волости, карту заблокировали. Потом выяснилось, что, когда Тийна была уже в Элваской больнице, Андра ходила к ней домой, в пустую квартиру, одна, как бы по просьбе Тийны, чтобы ей принести очки и что-то там еще. Как говорит Ольга, при этом пропали из дома разные вещи – чеки, которые Тийна хранила, и завещание. Оно у нее до этого было спрятано в шкафчике – еще в прошлом году она лично нам его показывала“.

Марина объясняет: Ольга об этом знает, потому что у нее тоже есть ключ от квартиры Тийны, поскольку она изначально периодически ходила ей помогать.

„Дочка также позвонила в Элваскую волостную управу и спросила, почему посторонний человек ходит в квартиру Тийны в ее отсутствие? Она им прямо сказала, что из квартиры пропали вещи и документы, – передает беседу Марина. – А в волостной управе на это просто посмеялись и сказали: „Ну это же такие мелочи!“ Потом моя дочка говорила с Андрой. Андра разговаривала вообще очень неприятно. Она сказала, чтобы все мы отдали ей ключи, иначе она поменяет в квартире замок. Дочка спросила: „Какое право у вас есть так поступать?“, а та ответила: „А чтобы посторонние не ходили“. Ну какие мы посторонние? Мы же ее родственники!“

Марина добавляет, что она тоже попыталась поговорить с Андрой: „Но со мной она вообще не стала говорить. И в целом общалась так, что второй раз звонить ей уже не хочется. А Тийна вообще была в шоке, когда узнала, что у нее в квартире, пока она в больнице, кто-то собирается менять замок“.

Дом по уходу

Марина считает, что чиновники волостной управы все это время долго и планомерно через Андру обрабатывали Тийну, чтобы заполучить ее квартиру.