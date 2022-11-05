Трубочист предупреждает: опасности себя подвергают те, кто топит печь уже много лет!

– Насколько плотный у вас рабочий график?

– Зависит от сезона. Люди привыкли задумываться о чистке своих отопительных устройств перед началом отопительного сезона, то есть осенью. У меня много постоянных клиентов, поэтому рабочая нагрузка равномерно распределена в течение года: я научил людей, что дымоход надо проверять раз в год. Обычно осенью очередь пара месяцев, весной – месяц.

– Как давно вы работаете трубочистом и где трудитесь в основном?

– Сейчас идет 11-й год: я начал в 2012 году. Работаю в Харьюмаа.

– Как часто вы видите трубы в плохом или опасном состоянии?

– Поскольку у меня стабильная клиентская база – 70–80 процентов людей приглашали меня и раньше, – отопительные устройства у них в порядке. В год я вижу в общей сложности от 30 до 40 опасных отопительных установок. Роль в этом играют разные факторы.

– Что может представлять опасность для людей?

– Одна из опасностей – верхняя часть трубы: она может быть разрушена и законопачена горючим материалом, например, пеной или макрофлексом. Помимо этого, в той части трубы, что уходит в чердак, могут появиться трещины, деревянные конструкции могут находиться слишком близко и могут загореться.

Опасными могут быть и манжеты, соединяющие отопительную установку и трубу, – если они чем-то закрыты и я не могу посмотреть, появились ли трещины, через которые могут проникнуть жар и дым. Кроме того, опасность могут представлять и сами топки: в некоторых печах топки сломаны, верхняя часть печи может обвалиться.

Также мне доводилось видеть сгоревшие банные печи и духовки или сломанные варочные панели, которые могут представлять опасность во время использования. Жар распространяется на горючий материал, или дым проникает в комнату. Особенно плохо, когда в помещение проникает угарный газ, не имеющий цвета и запаха: он уже может быть опасным для жизни.

– Как угарный газ проникает в комнату?