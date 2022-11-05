Специально наехавшему на велосипедиста депутату из EKRE предложили приостановить свои полномочия до конца следствия

Социал-демократ Марис Хелльранд в начале заседания выступила от имени фракции с заявлением на тему произошедшего на этой неделе случая, когда Март Каллас специально дважды наехал на автомобиле на менее защищенного участника дорожного движения.

„Безопасность жителей Таллинна должна быть одним из главных приоритетов для всех, кого люди избрали в городское собрание“, – сказала Хелльранд в своем обращении, отметив, что для улучшения безопасности в городе необходимо использовать все доступные на сегодняшний день средства.

„Прежде всего, нужно подумать о безопасности самых незащищенных участников дорожного движения – велосипедистов и пешеходов, ведь водителя автомобиля защищает 2 тонны металла. Могут ли родители спокойно отправлять своих детей в школу, когда даже депутат не в состоянии за рулем контролировать свои эмоции, да еще и хвастается этим в своих социальных сетях?“ – спросила она.

Социал-демократы считают, что мандат депутата не дает права нарушать правила дорожного движения и не означает, что его обладателю позволено больше, чем простым людям. Как раз наоборот – у народа к своим избранникам более высокие требования: депутаты не должны парковаться там, где нельзя, переходить дорогу на желтый свет или специально наезжать на других участников дорожного движения.

„Если депутат городского собрания намеренно нападает на кого-либо, то это абсолютно неприемлемое поведение, которое накладывает тень на каждого из сидящих в этом зале депутатов“, – подчеркнула Хелльранд.

Она также сказала, что если человек не в состоянии контролировать себя за рулем, то он не подходит и для управления городом.

„Поэтому наша фракция предлагает Марту Калласу приостановить свои полномочия в городском собрании до окончания полицейского расследования по этому делу,“ – призвала она политика из EKRE.

Полный текст заявления Марис Хелльранд от имени фракции социал-демократов: