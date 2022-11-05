Программа по уменьшению травли призывает школы присоединяться

KiVa – это программа, направленная на предупреждение и уменьшение травли в школах, которую используют в четверти школ Эстонии. „Эта научно обоснованная и доказанная программа является одной из самых систематизированных в мире, она содержит множество практических занятий и материалов как для предотвращения буллинга, так и для разрешения случаев травли. Эта программа является общешкольной, поэтому очень важно, чтобы школа понимала необходимость присоединения к KiVa“, – сказала Яане Алас, руководитель программы KiVa.

В этом году программу начали внедрять в Kadrina Keskkool. По словам Кай Тамме, руководителя команды KiVa, они выбрали эту программу предотвращения травли именно из-за ее системного подхода.

„Мы стали замечать, что предыдущая работа по предотвращению и решению проблем с травлей перестала быть достаточно эффективной. Не было системного подхода и вовлеченности всей школы“, – сказала она.

„Вдохновляет внедрение программы, которая уже отлично работает, а также имеет определенную цель и положительный результат“, – добавила Тамме.

В рамках процесса присоединения к программе KiVa школы должны сделать несколько шагов. О своем желании начать использовать KiVa в следующем учебном году школам необходимо сообщить до 14 февраля 2023 года. Для ознакомления с программой KiVa с ноября по январь будут проходить вводные семинары:​

· В Таллинне (на русском языке 10.11, на эстонском языке 17.11)

· В Тарту (на эстонском языке 22.11), в Нарве (на русском языке 15.11)

· В Кохтла-Ярве (на русском языке 11.01)

· Онлайн-семинар по всей Эстонии (на эстонском языке 8.12, 16.01, на русском языке 19.01)

Регистрация на семинары здесь.

Дополнительную информацию можно найти на сайте фонда здесь.