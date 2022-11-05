Программа по уменьшению травли призывает школы присоединяться(2)
Фонд „Школа без травли“ (SA Kiusamisvaba Kool) призывает все школы Эстонии присоединяться к программе KiVa по уменьшению травли. Для использования программы со следующего учебного года необходимо подать заявку не позднее 14 февраля 2023 года.
KiVa – это программа, направленная на предупреждение и уменьшение травли в школах, которую используют в четверти школ Эстонии. „Эта научно обоснованная и доказанная программа является одной из самых систематизированных в мире, она содержит множество практических занятий и материалов как для предотвращения буллинга, так и для разрешения случаев травли. Эта программа является общешкольной, поэтому очень важно, чтобы школа понимала необходимость присоединения к KiVa“, – сказала Яане Алас, руководитель программы KiVa.
В этом году программу начали внедрять в Kadrina Keskkool. По словам Кай Тамме, руководителя команды KiVa, они выбрали эту программу предотвращения травли именно из-за ее системного подхода.
„Мы стали замечать, что предыдущая работа по предотвращению и решению проблем с травлей перестала быть достаточно эффективной. Не было системного подхода и вовлеченности всей школы“, – сказала она.
„Вдохновляет внедрение программы, которая уже отлично работает, а также имеет определенную цель и положительный результат“, – добавила Тамме.
В рамках процесса присоединения к программе KiVa школы должны сделать несколько шагов. О своем желании начать использовать KiVa в следующем учебном году школам необходимо сообщить до 14 февраля 2023 года. Для ознакомления с программой KiVa с ноября по январь будут проходить вводные семинары:
· В Таллинне (на русском языке 10.11, на эстонском языке 17.11)
· В Тарту (на эстонском языке 22.11), в Нарве (на русском языке 15.11)
· В Кохтла-Ярве (на русском языке 11.01)
· Онлайн-семинар по всей Эстонии (на эстонском языке 8.12, 16.01, на русском языке 19.01)
Регистрация на семинары здесь.
Дополнительную информацию можно найти на сайте фонда здесь.
Научно-обоснованную программу KiVa разработали ученые Университета Турку по заказу и при поддержке Mинистерства культуры и образования Финляндии. Официальным и лицензированным партнером для распространения программы в Эстонии является фонд „Школа без травли“. Программа KiVa уже почти 10 лет помогает снизить уровень травли в школах Эстонии и включает в себя как универсальные, так и специальные методы по предотвращению буллинга и разрешению произошедших случаев.
„Школа без травли“ была основана в конце 2012 года, с целью помочь эстонским школам избавиться от травли. Фонд разрабатывает и использует научно обоснованные методы, помогая школам внедрять меры по борьбе с травлей и работает над повышением осведомленности о буллинге, а также о способах уменьшения и контроле этого явления.